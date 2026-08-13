Aprobación de Bergara se sitúa en 27% y desaprobación disminuye a 43%, según encuesta de Equipos

Por primera vez desde que asumió, el intendente de Montevideo revirtió la tendencia a la baja en los sondeos de opinión pública.

Además de medir el nivel de satisfacción con el nuevo sistema de recolección de basura en aquellos barrios de la capital en los que ya hay contenedores intradomiciliarios, la consultora Equipos realizó una encuesta sobre el desempeño del intendente de Montevideo, Mario Bergara, a un mes y un año del comienzo de su mandato.

En general, 27% aprueba la gestión del exsenador y líder de Seregnistas y 43% la desaprueba; 26% tiene una posición neutra y 4% no contestó. Estos números, correspondientes a junio, arrojan un saldo negativo de 16 puntos porcentuales.

No obstante, en comparación con la medición anterior, la evaluación del desempeño de Bergara mejoró. En abril, el intendente tuvo una aprobación de 26%, una desaprobación de 52% y una valoración neutra de 22%, lo cual dejó un saldo negativo de 26 puntos porcentuales.

De este modo, por primera vez en lo que va de su mandato, Bergara consiguió revertir la tendencia negativa que venía registrando Equipos en sus encuestas: +28 en agosto, +17 en octubre, -2 en noviembre, -9 en febrero, -26 en abril y -16 en junio.

La aprobación de Bergara en junio fue mayor entre las personas que votaron al Frente Amplio en las últimas elecciones nacionales. En el electorado frenteamplista, el intendente tiene una valoración positiva de 41%. Entre los votantes colorados, la aprobación se sitúa en 20%, y entre los nacionalistas en apenas 5%.

En cuanto a las distintas áreas de actuación de la comuna capitalina, la limpieza y el tránsito son los dos aspectos que reúnen mayor disconformidad entre la población, con 61% y 57% de desaprobación, respectivamente.

En el otro extremo, los dos aspectos mejor evaluados son el estado de los parques, las plazas y otros espacios públicos, con una aprobación de 62%, y las acciones culturales, con una aprobación de 60%.