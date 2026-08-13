Cancillería nominó a Fernando Lugris como embajador uruguayo en India

El canciller de la República, Mario Lubetkin, nominó al director general para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Fernando Lugris, como el nuevo embajador uruguayo en India, informó la cartera este jueves en un comunicado.

Diplomático de carrera, Lugris cuenta con una vasta trayectoria en materia diplomática, que comenzó en 1998 al asumir el rol de secretario en la Dirección General de Asuntos Políticos del MRREE, cargo que ostentó por dos años. Entre sus diferentes experiencias en el servicio exterior se encuentran su actuación como integrante de la la Misión Permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial del Comercio y demás organizaciones internacionales en Ginebra, Suiza, entre 2000 y 2005, así como también una década de trabajo como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Popular China y Mongolia, entre 2015 y 2025. Además, cuenta con un vínculo que lo ata al país asiático, puesto que participó en el 17° Curso Profesional para Diplomáticos Extranjeros organizado por el Instituto de Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de India en 1998.

La designación de Lugris como el futuro embajador ante el país de Asia se da a una semana de que Lubetkin aceptara las cartas figuradas que acreditan al diplomático Binoy George como el primer embajador residente de dicho país en Uruguay ante la inminente apertura de una sede diplomática en Montevideo. Ambos sucesos se enmarcan en un proceso de profundización de las relaciones políticas y comerciales entre ambos países, y que incluyen una serie de acciones surgidas de un intercambio entre el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el primer ministro indio, Narendra Modi, en la cumbre de los BRICS celebrada en Río de Janeiro el año pasado.

Así lo afirmó Lubetkin en entrevista con la diaria la semana pasada, en la que sostuvo que la intensificación del vínculo entre ambos países “adquiere una gran importancia” dentro del proyecto de inserción internacional que se propone el gobierno, y que tiene en su mira el continente asiático.

Según consignó la diaria, y de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, India es la sexta economía global en términos nominales, con un producto interno bruto de 4,15 billones de dólares y, de acuerdo con las proyecciones, podría ascender a los 6,5 billones para 2031, lo que la posicionaría en el tercer lugar. Integra asimismo diferentes bloques de creciente relevancia económica y geopolítica como la alianza de los BRICS, el G20 y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, con la que Uruguay adhirió a un tratado de amistad y cooperación a mediados del año pasado.