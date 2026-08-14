Plan de riego: el gobierno tiene en estudio cinco “proyectos piloto” de represas y define “instrumentos tarifarios”

El exministro Tabaré Aguerre informó sobre la estrategia en la Comisión de Ganadería del Senado; desde la oposición se coincide con el rumbo marcado de “estructuración de modelos de negocios entre distintos agentes privados”.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores recibió este jueves a la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar), encabezada por el exministro de Ganadería Tabaré Aguerre. En representación de la comisión, que pretende profundizar en la “estrategia de desarrollo del riego”, también comparecieron integrantes de los ministerios de Ganadería, Industria, Economía y Ambiente.

Desde la Ceiar señalaron que, ante los legisladores, se planteó que el plan de riego tiene que ver con “un abordaje de política de Estado”, con el objetivo de concretar “un programa de fomento del riego multipredial” que permita “promover reservas de agua que posibiliten la participación de potenciales regantes que de forma individual no tienen la escala o la condición topográfica para embalses propios”.

La estrategia que se puso a consideración incluye la implementación de un “régimen de beneficios fiscales, así como instrumentos tarifarios vinculados al costo de la energía eléctrica”; también se prevé instalar una “ventanilla única de proyectos de riego” y “un plan de desarrollo de capacidades técnicas”.

El objetivo final es “el apoyo a la estructuración de modelos de negocios entre distintos agentes privados con el propósito del riego multipredial”. Esto se hará efectivo por medio de “un nuevo marco normativo” que incluye artículos que ya fueron incluidos en la Rendición de Cuentas –actualmente a estudio en la Cámara de Diputados–, “decretos de próxima emisión” y “una promoción diferencial en la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones] para incentivar inversiones en riego”.

Con respecto a la energía, se informó que se ha avanzado en “el diseño de un producto comercial adaptado a las características zafrales y la relación entre los costos fijos por potencia contratada y el costo energético del sistema actual”.

En cuanto a la creación de una ventanilla única, se señaló que se trata de un instrumento “para ordenar y hacer operativa y ágil la tramitación de los permisos y concesiones de uso del agua”. Asimismo, se menciona que hay “proyectos piloto que están a estudio” de la Ceiar relativos a obras en el arroyo El Águila (Soriano), el río San Salvador (Dolores), el paraje Palo a Pique (Treinta y Tres) y dos predios del Instituto Nacional de Colonización: La Casilla (Flores) y El Timote (Florida).

El consenso político

“Hay una hoja de ruta muy clara, muy sólida, contundente”, dijo a la diaria el presidente de la Comisión de Ganadería del Senado, el frenteamplista Aníbal Pereyra. Aseguró que en este tema existe “acuerdo” en “todos los partidos políticos”, dado que en la última campaña electoral los distintos programas establecían la necesidad de avanzar hacia una “política nacional de aguas”.

“Es necesario pensar en cómo generamos una decisión estratégica como país, buscando todos los esfuerzos de la inversión privada y con la decisión pública de canalizarlo en lo que implique”, destacó Pereyra. Señaló que en Uruguay hay solo 70.000 hectáreas con riego por fuera del sector arrocero. “Si se logra multiplicar a un escenario de 300.000, estaremos aumentando el producto interno bruto, aumentando la inversión, aumentando la generación de empleo”, apuntó.

Desde la oposición, en tanto, el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo a la diaria que “naturalmente hay objetivos en común, dificultades en común, y hay una solución que apoyamos”.

En ese sentido, destacó los cambios incluidos en la Rendición de Cuentas. Se trata de los artículos 354 y 355, en los que se plantea la “exoneración de rentas de arrendamientos para embalses de riego” y también que el “traslado de beneficios no sea renta gravada”, esto último con el propósito de “remover el obstáculo normativo que impide la plena operatividad del mecanismo de traslado de beneficios fiscales previsto en el artículo 15” de la Ley de Riego.

“No hay mayores diferencias. El ingeniero Aguerre es alguien a quien el mundo agropecuario respeta como productor, y del tema conoce. Podemos tener algunos énfasis diferentes, pero no más que eso”, afirmó Da Silva.

“Palo a Pique vale 120 millones de dólares, la represa del Águila vale 140 millones de dólares. Eso lo tiene que hacer el privado, asociado con otro o con una cooperativa, pero siempre es a través de la inversión privada”, señaló Da Silva.

Este jueves, algunos diputados que integran la Comisión de Ganadería de la cámara baja fueron invitados a participar. Uno de ellos fue el diputado colorado Carlos Rydström, quien dijo a la diaria que “las medidas que presentaron son adecuadas y van bien orientadas”. Apuntó, sin embargo, que existe la “necesidad de que se siga trabajando sobre las exoneraciones o los fomentos que hay a nivel individual para productores de todo tamaño”.

“En el período pasado, el director de Recursos Naturales, Martín Mattos, tuvo la iniciativa de que podamos traer, por ejemplo, los sistemas de exoneración que tiene Chile, que han funcionado fantásticamente bien si lo medimos en lo que es la incorporación de riego para productores de todas las escalas”, comentó.