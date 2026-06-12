Pasquet tras expresiones de Orsi sobre laicidad: “¿Qué quiere decir exactamente el presidente cuando dice ‘nos pasamos de mambo’?”

El exdiputado del Partido Colorado (PC) Ope Pasquet visitó este jueves en la diaria Radio, donde dijo que las apreciaciones vertidas por el presidente de la República, Yamandú Orsi, con respecto a la laicidad en nuestro país son “infundadas” y “profundamente injustas”.

El mes pasado, en una entrevista con el canal de Youtube Casillero Vacío, Orsi aseveró que Uruguay es un país “es un país “súper laico, pero me parece que nos fuimos de mambo”. Y creo que también nos tenemos que hacer cargo: subestimamos la espiritualidad. ¿Sabés dónde lo ves? En aquella gente que quedó tirada al costado del camino, que las adicciones o que el abandono la llevaron a ser 'población sobrante'; en muchos casos, la piola de la que se agarra mucha gente es la espiritualidad”, sostuvo entonces.

Pasquet consideró que la terminología utilizada por el presidente “es imprecisa”. “¿Qué quiere decir exactamente el presidente cuando dice ‘nos pasamos de mambo’?”, cuestionó, y dijo creer que “hubo una especie de exceso jacobino”. “No es justo”, valoró el otrora legislador, que agregó que “la laicidad uruguaya ha sido muy benigna [y] muy flexible” en comparación a otros movimientos en el mundo. “Nuestra laicidad es de especiales características: es uruguaya, y ha sido muy amplia, muy tolerante, muy de manga ancha, digamos. Entonces no se justifica el reproche”, remarcó.

El exdiputado afirmó que “la laicidad es una cosa que al Uruguay le ha salido muy bien” y destacó que la decisión de incorporar un artículo en la Constitución que así lo determina fue consensuada, para luego caracterizar dicho logro como “una obra nacional” que “resultó en un clima de tolerancia, de paz [y] de concordia, donde la Iglesia fue libre y el Estado libre”.

Destacó, asimismo, la coexistencia de diferentes comunidades religiosas en nuestro país, “en un clima que no alteró la convivencia pacífica entre creyentes de distintas religiones y gente que no cree en nada”. Es así que recordó que en un contexto de caída de la religiosidad a nivel mundial, “el grupo central de la población uruguaya se define como no religiosa”. “No veo qué le tienen que reprochar a la laicidad uruguaya; ¿qué perjuicio ha causado? ¿quién se siente agraviado?”, se cuestionó.

Consultado sobre si entiende que con su declaración el presidente quiso referirse a la necesidad de valorizar el rol de determinadas organizaciones religiosas, cuyo trabajo se superpone con algunos de los cometidos del Estado, y si eso cambia su valoración, Pasquet dijo comprender que dichos grupos “han desarrollado su labor sin ningún impedimento puesto por el Estado y mucho menos por la laicidad”, y que sus integrantes incluso “se han ganado el reconocimiento de la sociedad uruguaya”. “Cuando hacen las cosas bien, todos los aplaudimos. Entonces no pueden decir que han visto limitada u obstaculizada su labor por la laicidad uruguaya o porque el Estado uruguayo les crea complicaciones porque ellos están vinculados, de alguna manera, a alguna iglesia”, evaluó.

Igualmente, dijo no comprender a qué se refiere Orsi en sus consideraciones en torno a la espiritualidad, y consideró que se trata de “un asunto personal y privado donde el Estado no tiene que meterse”, ya que “no tiene ninguna base jurídica que lo autorice a meterse en la espiritualidad de la gente”. “Es decisión de cada uno, donde el Estado uruguayo no tiene nada que hacer”, sostuvo.

Para Pasquet, el que una persona vierta dichas opiniones “desde afuera del Estado’” es un “vaya y pase” y “una apreciación personal que habrá que ver si es así o no”; pero Orsi, en su calidad de presidente, “habla por el Estado uruguayo”, algo que “no tiene fundamento”. “No es tarea del Estado ocuparse de la espiritualidad de las personas”, reiteró.

El exdiputado cargó asimismo contra las valoraciones de actores que abogan por una actualización del régimen laico y que resumió como “una variante dentro de toda esa corriente, también sostenida fundamentalmente por la Iglesia Católica, que dice ‘frente a la laicidad negativa que separa el Estado de la religión, vamos por la laicidad positiva’”.

“La iglesia hace tiempo que está con esto y esto no es que están todos afuera, es que están todos adentro”, reparó el exlegislador, que añadió: “¿Qué pasa con los no creyentes?”. “¿Qué sentido tiene que en esta sociedad vengamos a decir nosotros que el Estado tiene que entrar en esas relaciones de cooperación con las iglesias, que nuestra carta constitucional no autoriza?”, remató.

Propuesta de visita de León XIV a la Asamblea General: “Esas cosas tendrán que aclararse de acá a cuando se produzca”

Otro de los tópicos que se abordaron durante la entrevista fue la eventual llegada del papa León XIV a nuestro país para este año. Si bien aún no se encuentra confirmada oficialmente, el mes pasado la Conferencia Episcopal difundió un comunicado de prensa que da cuenta de la “alta probabilidad” de que esto suceda. Al mismo tiempo, un grupo de legisladores de diferentes partidos, liderados por el presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi, trabajan por concretar la visita del sumo pontífice al Parlamento como parte de una eventual gira por nuestro país.

Consultado por su opinión, Pasquet contestó que aún resta conocerse cuál será la naturaleza de la visita del sumo pontífice al Parlamento, si es que se concreta. Para el exlegislador, eso es algo que “no está claro porque el que salió a invitar fue el diputado Rodrigo Goñi”, cuando a su parecer “la invitación tendrá que pasar por la vicepresidenta de la República y el presidente de la Asamblea General”, y que, por lo tanto, debería ser también consultado a los demás legisladores. “Eso no lo resuelve unilateralmente el presidente de la Cámara de Diputados”, valoró.

Así, dijo entender que no existe problema de recibirse a un jefe de Estado, algo que sucedió en reiteradas oportunidades en el pasado, pero sí dijo ser contrario a “recibir a quien viene como obispo de Roma y pastor de la Iglesia”, ya que “el Estado uruguayo no sostiene religión alguna”. “Ofrecerle la tribuna de la Asamblea General a una persona es homenajearla cuando uno es miembro de la propia Asamblea, es obvio. Esto con el representante de una corriente religiosa no se puede hacer, porque la Constitución no lo permite. Ahora, con un jefe de Estado sí, porque ese es el trato que normalmente damos a los jefes de Estado; es una parte de la cortesía diplomática cuando las visitas tienen cierta importancia”, resumió. “Esas cosas tendrán que aclararse de acá a cuando se produzca, si se produce, la visita del Papa”, concluyó.