Conferencia Episcopal informó que hay “alta probabilidad” de que León XIV visite nuestro país

Desde la Iglesia católica esperan por la confirmación oficial del Vaticano y buscan concretar un cronograma que permita que el papa visite alguna localidad del interior.

La Iglesia católica trabaja en torno a la posible llegada del papa León XIV a nuestro país, informó la Conferencia Episcopal del Uruguay en un comunicado de prensa difundido este jueves. En la misiva, a la que accedió la diaria y que está firmada por el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y los obispos de Maldonado, Punta del Este y Minas, Milton Tróccoli, y Canelones, Heriberto Bodeant, se indica que “existe una alta probabilidad de que el Santo Padre visite Uruguay”, pero aún se desconoce la fecha.

“La eventual visita del papa León será motivo de profunda alegría para la Iglesia y para todo el pueblo uruguayo”, señalaron los firmantes, que manifestaron su expectativa “ante esa posibilidad”. “Una vez que exista una fecha establecida y podamos brindar información más detallada, convocaremos a una conferencia de prensa”, consignaron.

Según informó Telemundo, se espera que el papa visite Montevideo y Florida, así como un departamento del norte de nuestro país, que podría ser Rivera o Paysandú. Fuentes de la institución religiosa explicaron a este medio que, si bien la gestión para su llegada implica el diseño de posibles itinerarios y que la idea es que el sumo pontífice pueda visitar alguna localidad del interior, aún no existe una confirmación oficial. Añadieron que se desconoce la cantidad de tiempo que el líder religioso podría permanecer en nuestro país, y explicaron que esto podría afectar los planes.

La información que daba cuenta de la visita del papa provino en primera instancia del intendente de Florida, Carlos Enciso, que anunció esta semana, a partir de fuentes con las que mantuvo contacto, que León XIV arribaría en la primera quincena de noviembre. De todas maneras, el jerarca matizó que “hay que dejar un espacio para las confirmaciones oficiales de las respectivas autoridades”.

El jerarca dijo que el hecho de que nuestro país forme parte de la gira del sumo pontífice es “un acontecimiento no solo para los cristianos y los católicos, sino para toda la población”, y destacó la dimensión de su figura. “Va a ser un componente para muchos espiritual; pero también es un acontecimiento de primer nivel”, subrayó.