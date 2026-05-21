Denunciaron a Lustemberg y a anestesista ante el Colegio Médico del Uruguay por caso que terminó en muerte de pediatra

La denunciante, madre de la fallecida, señala que la solicitud “no sustituye las competencias del Poder Legislativo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Justicia Penal ni de los órganos administrativos correspondientes”

La madre de la pediatra de 41 años que falleció durante una operación de rutina, que llevó a la condena por homicidio culposo de la anestesista que intervino, por mala praxis, denunció a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg y a la anestesista ante el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay, según publicó El País y confirmó la diaria con fuentes del ámbito de la salud.

En el escrito, la denunciante señala que la solicitud “no sustituye las competencias del Poder Legislativo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Justicia Penal ni de los órganos administrativos correspondientes”. Solicita que el Colegio Médico del Uruguay determine si los hechos narrados “configuran materia ética” y “deontológica”, los que son de competencia del Tribunal de Ética Médica.

Fuentes del Colegio Médico señalaron que si el Tribunal de Ética ve que hay posibilidad de avanzar en la solicitud, y la acepta, luego de analizarla, para expedirse puede demorar entre seis meses y un año.

Este hecho escaló a nivel político a fines de abril, por la renuncia de gran parte de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, en protesta por la reducción de cinco a tres años que el Ministerio de Salud Pública hizo del período de inhabilitación por mala praxis que había sido impuesto a la anestesista. Esto motivó que, en el marco de la solicitud de investigadora sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Partido Nacional anunciara que también impulsará que se investigue la gestión de Lustemberg.