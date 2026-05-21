Álvaro Delgado afirmó que hay “una embestida política sobre la fiscal de Corte”

El Directorio del Partido Nacional sesionó el jueves en Paysandú y homenajeó al exministro Jorge Larrañaga, a cinco años de su fallecimiento. En ese marco, el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, fue consultado en rueda de prensa sobre los cuestionamientos del Frente Amplio (FA) al accionar de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

El miércoles, la diaria informó que habrá una reunión entre representantes del FA y de la bancada oficialista porque existe preocupación por la actuación de Ferrero, en particular a partir de su decisión de trasladar al fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado, que tenía a su cargo, entre otros asuntos, el caso Cardama y el de la destrucción de un documento público en la Torre Ejecutiva durante el período de gobierno de Luis Lacalle Pou. En la semana, el senador frenteamplista Daniel Caggiani opinó que “es raro cómo se dio” el traslado de Machado y cuestionó que no haya hasta el momento “explicaciones públicas de parte de la Fiscalía”.

“Lo primero que tenemos que tener desde el sistema político, y sobre todo en el Parlamento, es elegir una nueva fiscal [de Corte] con todos los votos necesarios”, afirmó Caggiani, y cuestionó que la oposición ha “trancado” esa elección. “Uno se preguntaba por qué era, y capaz que uno ahora se está dando cuenta de por qué era; esperemos que no sea por eso”, deslizó.

Consultado al respecto, Delgado consideró que “hay una embestida política sobre la fiscal de Corte” y remarcó que Mónica Ferrero tiene “el respaldo parlamentario” de la Coalición Republicana y de Cabildo Abierto. “No están los votos para cambiar la fiscal porque nos da garantías la fiscal, que se metió con el crimen organizado, que es recta, que es profesional, y que además atentaron hasta contra su propia vida y contra la de su hijo, y va para adelante”, la elogió Delgado.

Afirmó que a veces se pregunta “qué es lo que tienen contra Mónica Ferrero, porque cada tanto hay una embestida, y en este caso es por un traslado de un fiscal que pidió él mismo un traslado”. “Empiezan a generar suspicacias que poco bien le hacen a la politización de la Fiscalía. Algunos estaban muy acostumbrados a que otros fiscales politizaban la Fiscalía; creo que Mónica Ferrero está cortando con eso y algunos añoran cuando manejaban políticamente la Fiscalía”, cuestionó.