Schelotto sobre los reparos a las obras en el Palacio Legislativo: “No podemos dejarnos consumir por la coyuntura” económica

“Yo estoy convencido de que más temprano que tarde” las obras que tienen que ver con el entorno “se van a hacer”, porque “no forman parte de una iniciativa demasiado original, sino que son el resultado de una continuidad”, aseguró el arquitecto y asesor del proyecto.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, propuso a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo un proyecto de intervención urbana para el Palacio Legislativo, en el marco de los 100 años del edificio. El excandidato a la Intendencia de Montevideo (IM) y arquitecto de profesión Salvador Schelotto representa al Frente Amplio en la Comisión de Conmemoración de los 100 años del emblemático edificio, y este jueves pasó por Panorama informativo de la diaria Radio para hablar sobre las propuestas a estudio.

Schelotto dijo que, a pesar de que se vive una “coyuntura incierta” en lo económico a nivel nacional e internacional, en “este tema y en otros hay que pensar en el mediano y largo plazo”. El comentario surgió tras ser consultado por las afirmaciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, respecto de que en este momento no promovería este tipo de obras, por el “escenario de restricción fiscal” que atraviesa el país. Schelotto sostuvo que entiende que Oddone tiene “su agenda y sus preocupaciones”, pero reparó en que el Poder Legislativo cuenta con sus propios “mecanismos”.

El arquitecto reconoció que estamos en “un contexto incierto”, con “una situación internacional que está prendida fuego, una incertidumbre sobre hacia dónde van a ir ciertas tendencias económicas y el comercio internacional, etcétera”, pero consideró que “no podemos dejarnos consumir por la coyuntura”. Agregó que “seguramente es el pensamiento de muchos de nuestros gobernantes” que proyectan a futuro, y dijo que no cree que piensen que “hoy tenemos una dificultad y entonces, de alguna manera, nos abstenemos de actuar en algunas áreas”.

“Yo estoy convencido de que más temprano que tarde, sobre todo las [obras] que tienen que ver con el entorno, se van a hacer. Se debieron haber hecho y no forman parte de una iniciativa demasiado original, sino que, al contrario, son el resultado de una continuidad”, aseguró Schelotto.

Edificio polifuncional y cambios en la circulación

El arquitecto se refirió a algunas de las propuestas contenidas en el borrador. En la explanada pavimentada originalmente reservada para un helipuerto que se ubica al sur del Edificio Artigas anexo al Palacio Legislativo, entre Avenida de las Leyes y la calle Francisco Acuña de Figueroa, se ubicaría un edificio polifuncional que, según se estima, “inicialmente podría tener unos 2.500 metros cuadrados de superficie en aproximadamente tres niveles”, incluyendo una azotea accesible.

La idea para ese espacio es que no solamente contenga actividades “endógenas del Parlamento –la biblioteca, el Comisionado Parlamentario Penitenciario y otros servicios–, sino que también se conecte de alguna manera con las necesidades del entorno”, y para esto se maneja la posibilidad de instalar un Centro de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF). Schelotto dijo que el anexo del Palacio Legislativo también está “bastante saturado de actividad”, dado que, por la “dinámica de modernización y diversificación de la actividad parlamentaria”, el Parlamento funciona “prácticamente todos los días de la semana”, y que este edificio polifuncional podría descomprimir esa saturación.

También abordó los “problemas” que se perciben en las inmediaciones del edificio, que definió como un “entorno hostil en muchos sentidos para quienes pretenden acceder al Palacio”, inmerso en “una suerte de enorme rotonda de tránsito que lo circunvala”. Por otro lado, indicó que está “sobrecargado” porque “probablemente sea uno de los lugares más visitados de todo Uruguay” –un registro de 2025 da cuenta de más de 130.000 visitantes–, y aclaró que eso implica una “situación compleja desde lo peatonal”.

Schelotto puntualizó algunos elementos contenidos en un estudio de tránsito que compartieron con los integrantes de la comisión administrativa del Parlamento: “En algunos horarios, en los días de la semana fundamentalmente, hay una situación de congestión” en horas de la mañana y la tarde, cuando se dan los mayores flujos de ingreso y egreso hacia y desde el centro de la capital.

Según Schelotto, las problemáticas vinculadas a los atascos “podrían ser mejoradas con algunas medidas relativamente simples, que no implican grandes transformaciones”. “El tema circulación es un tema que seguramente, en el momento que se tome la decisión de ir por este camino, implica realizar algunos trabajos de señalización, canalización y algún cambio geométrico, lo cual implica una participación activa, protagónica y de liderazgo de la Intendencia de Montevideo”, dijo.

“Si miramos la zona de la Aguada y Goes, lo que tenemos ahí es, disperso en distintas locaciones, prácticamente un campus educativo, que tiene instituciones terciarias –el Instituto de Profesores Artigas–, colegios privados y liceos de educación secundaria”, así como las facultades de Medicina y Química de la Universidad de la República, describió. En ese sentido, planteó la importancia de mejorar la circulación cotidiana “de decenas de miles” de personas, fundamentalmente jóvenes, que deben “convivir con otras modalidades de desplazamiento”.

Schelotto aclaró que la idea es “analizar varias opciones”, a través de una convocatoria abierta de competencia, y que “dentro de ciertos entornos se puedan recibir propuestas que incluso hoy no imaginamos cuáles son”. Así, las imágenes y proyecciones que trascendieron a la prensa son configuraciones que “están abiertas y no quiere decir que sea exactamente eso” lo que se va a hacer: “Estamos mucho más atrás de lo que sería un proyecto; la idea es que el proyecto surja de una convocatoria abierta”, subrayó.

Los recursos necesarios “son los que ya previó el presupuesto del Parlamento”

Con relación a los próximos pasos, señaló que se debe “desarrollar un sistema de acuerdos interinstitucionales, primero que nada con la IM”, con la que ya intercambiaron un borrador, y adelantó que habrá un convenio con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay “que patrocinaría la realización de dos concursos de arquitectura”, uno para el espacio público y otro para el edificio, con la idea de que, “si esto avanza, ambos concursos estén convocados y resueltos en el correr de este año”. Finalmente, con los proyectos elegidos, el objetivo es “poder elaborar los proyectos el año que viene y llamar a la cotización de las obras”.

En cuanto al monto previsto para la inversión, Schelotto precisó que los recursos “son los que ya previó el presupuesto quinquenal del Parlamento”, que proyectó y aprobó por mayoría especial. Señaló que el presupuesto contiene un artículo con el programa de inversión de las obras de los 100 años del edificio (denominado Programa 747), proveniente de una ley que se aprobó en 2018. Aunque no detalla “taxativamente” el monto a emplear, indicó que estará en el entorno de los diez millones de dólares.