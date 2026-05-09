En el cierre del curso “Economía en la agenda pública: claves y herramientas para el trabajo periodístico”, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Mundial y la Universidad Católica del Uruguay, Gabriel Oddone fue consultado este sábado acerca de las proyecciones del equipo económico sobre el desempeño de la economía nacional. El titular del MEF señaló que en el transcurso del año pasado hubo “una serie de eventos imponderables” que trastocaron la estimación inicial del gobierno, como las “paradas técnicas de las dos plantas celulosas en el mismo trimestre”, la rotura de la boya petrolera de Ancap y la sequía, “además de la desaceleración global de la región”.

“Efectivamente el año pasado nos encontramos con un escenario de menor crecimiento de lo esperado”, reconoció el ministro. No obstante, destacó que, a pesar de que se registró una recaudación “sustancialmente menor a la que estaba prevista” -alrededor de 10.000 millones de pesos menos- “las metas fiscales se cumplieron todas”. “¿Eso que supuso? Un manejo del gasto cuidadoso, silencioso, sin salir a decir recortamos de allá, recortamos de acá”, resaltó.

En tanto, para este año el equipo económico proyecta un crecimiento de 1,6% del producto interno bruto (PIB), “que es menor al 2,2 que teníamos previsto”, apuntó Oddone.

Con estos números, el ministro dijo que el equipo económico está elaborando su primer proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que deberá ingresar al Parlamento antes del 30 de junio, “con precaución”. “Todavía no hemos terminado de resolver en el equipo con qué estrategia fiscal vamos para 2027 y 2028, pero claramente es una estrategia de menor crecimiento”, señaló.

Sobre la unificación y el incremento de las transferencias monetarias para niños y adolescentes, algo que surgió del Diálogo Social y que el gobierno ya resolvió promover a través de la Rendición de Cuentas, Oddone dijo que se están analizando distintos escenarios. Pero puntualizó que, en cualquier caso, las estimaciones “cuajan en que no vamos a tener un desvío presupuestal en 2027”. En ese sentido, mencionó que en 2027 el Estado uruguayo comenzará a recaudar el impuesto mínimo global, que fue aprobado en el presupuesto quinquenal.

Sobre la posibilidad de que el planteo de la Rendición de Cuentas sea “gasto cero”, es decir, que no se proponga un aumento del presupuesto votado el año pasado, Oddone aseguró que hasta ahora no hay “una definición política” al respecto. “Yo lo que sí he dicho es que el escenario fiscal es un escenario restrictivo y que una opción es gasto cero, o sea, la Rendición de Cuentas es de artículo único y el gasto cero quiere decir [que los] incrementos adicionales [son] cero, pero eso no quiere decir que yo no tenga áreas de prioridad donde acá vaya para arriba y acá vaya para abajo, pero eso no está decidido todavía”, señaló.

Sobre el proyecto de Cosse para el Palacio Legislativo: “No lo haría”

Durante el conversatorio con los periodistas, Oddone también fue consultado sobre el proyecto de intervención urbana para el Palacio Legislativo que presentó el miércoles la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. La iniciativa incluye, entre otras cosas, obras en las calles de la zona, la incorporación de áreas verdes y la instalación de una semipeatonal en un tramo de la avenida General Flores.

En primer lugar, el titular del MEF precisó que “el Parlamento se vota su presupuesto y el Poder Ejecutivo no tiene nada que decir”, ya que, de acuerdo a la normativa vigente, “el Parlamento dice es tanta plata para nosotros y ahí está, por lo tanto, no tengo mucho para decir desde el punto de vista formal”.

Dicho esto, Oddone manifestó que, si dependiera de él, esos recursos serían destinados a la primera infancia. “Tengo clarísimo que mi foco estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia y seguridad, exclusivamente en eso”, expresó. “En este momento no lo haría, en un escenario de restricción fiscal, esa es mi posición personal”, agregó.

No habrá nuevos cambios tributarios

En cuanto a la posibilidad de avanzar hacia un IVA personalizado, tal como se menciona en las bases programáticas del Frente Amplio para este período de gobierno, Oddone dijo que actualmente se está estudiando junto al Banco Interamericano de Desarrollo cuáles serían los efectos de una reforma de este tipo. Mencionó, por ejemplo, que en caso de aplicarse “es posible que el conjunto de productos que hoy están exonerados a una tasa cero pasen a pagar IVA”, que si bien “no lo van a pagar todas las personas, [sí] lo van a pagar un conjunto de personas”.

“Tengo que simular lo que pierdo de recaudación de acá y lo que gano de acá, y cómo lo compenso para no generar un problema fiscal. Todo eso da un trabajo técnico muy complejo”, señaló el ministro. Apuntó, además, que en el mundo “no hay IVA personalizado”, por lo que Uruguay sería “el primer país en implementarlo”.

De cualquier manera, Oddone recalcó que el gobierno únicamente está estudiando la posibilidad desde el punto de vista técnico, ya que el compromiso político asumido para el resto del quinquenio es que no haya nuevos cambios tributarios. Esto último, sostuvo, “es una señal de certezas que tenemos que darle a los contribuyentes y a los tomadores de decisiones”.