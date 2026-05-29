Jutep recibió denuncia por compra de camioneta de Orsi

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió una denuncia anónima sobre la compra del presidente Yamandú Orsi de una camioneta Hyundai, días después de que el programa Así nos va de Radio Carve informara que en esa compra Orsi obtuvo un descuento estimado de 25.000 dólares y terminó pagando por el vehículo unos 54.000 dólares. Al mismo tiempo, en el programa se informó que durante la ceremonia de asunción la fórmula presidencial se trasladó en un vehículo Hyundai ofrecido por Fidocar, representante de la marca en Uruguay, que pertenecía a la misma concesionaria que le vendió la camioneta a Orsi, Oliva Automotores.

Telemundo informó que la Jutep recibió una denuncia al respecto esta semana y el vicepresidente del organismo, Alfredo Asti, confirmó a la diaria que la próxima semana el directorio le dará ingreso. “Hay que analizar a ver si cumple con las condiciones para ser tratada; el jueves le vamos a dar entrada y va a seguir el proceso que sigue cualquier denuncia”. Dijo que en este caso la denuncia es “anónima y sin información”.

“Se verificará que cumpla con los requisitos que establece la ley, pasará a estudio de la asesoría letrada; la asesoría o el directorio -teniendo en cuenta la jerarquía del denunciado- pedirá información y se le dará vista para que pueda contestar con su visión al respecto”, mencionó, y añadió que una resolución podría demorar “semanas”.

Asti señaló que la Jutep está elaborando un protocolo de denuncias que incluye un capítulo sobre la priorización de los temas, y señaló que, más allá de esto, “esta es una que debería ser prioritaria por la trascendencia que tiene la figura que está involucrada”. Mencionó, no obstante, que denuncias sin tratar “todavía tenemos del período pasado”.

El hecho motivó que el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani elevara un pedido de informes a Presidencia de la República, mientras que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo que en la respuesta a ese pedido “va a quedar claramente demostrado” que “no tiene nada que ver” la compra del auto de Orsi con la elección de la marca para la asunción presidencial. Señaló que el vehículo que se utilizó el día de la asunción se recibió “en calidad de préstamo” y agregó que para esto “hubo un proceso de selección”.