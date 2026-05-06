En el marco de los 100 años del Palacio Legislativo, la vicepresidenta de la República Carolina Cosse presentó un proyecto de intervención urbana para el Palacio Legislativo. La nota, dirigida a los integrantes de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, enviada el 29 de abril, señala que la propuesta está “orientada a fortalecer la relación entre el edificio y su entorno inmediato, desde una perspectiva contemporánea de sostenibilidad ambiental, calidad del espacio público e integración urbana”.

Según el borrador de la propuesta al que tuvo acceso la diaria, y que fue presentado este miércoles por Cosse y el arquitecto Salvador Schelotto en el Palacio Legislativo, la iniciativa está estructurada en tres componentes principales: la “reconfiguración” de la circunvalación de la casa de las leyes, con “incorporación de áreas verdes y mejoras en la circulación”; la “transformación” en semipeatonal de un tramo de la Avenida General Flores, con la incorporación de equipamiento urbano y espacios públicos; y la “implantación” de un “edificio polifuncional” en el predio aledaño, donde está ubicado el helipuerto, y estaría destinado a “programas de expansión de la capacidad edilicia institucional, así como a usos educativos y sociales”.

Ese edificio polifuncional podría contemplar “áreas de apoyo directo a las funciones legislativas e instituciones”, que incluyen oficinas administrativas -como la que corresponde al comisionado parlamentario penitenciario-, sectores de archivo y dependencias vinculadas a la biblioteca, servicio de vacunatorio, sala de reuniones y espacios de trabajo institucional. El documento apunta que la incorporación de estos usos al edificio “permitirá liberar aproximadamente 700 m² del edificio histórico, actualmente distribuidos en 15 locales, contribuyendo a la descongestión de sus instalaciones y a la reducción de las exigencias funcionales sobre el mismo”.

Además, se incorporarían “espacios orientados a servicios sociales y de vinculación con la comunidad, tales como áreas de cowork, acceso a servicios de biblioteca, salas de lectura, un centro CAIF, un hogar estudiantil y una plaza pública en su azotea, concebida como espacio accesible que contribuya a la apertura del conjunto hacia la ciudadanía”.

Si bien la presentación de la propuesta a los miembros de la comisión -que preside Cosse e integran el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado (PC)- será el 14 de mayo, este martes, circuló en varios medios el texto que la vicepresidenta remitió a los legisladores, y despertó críticas en los partidos de la oposición.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, que integra la comisión que estudiará la propuesta, dijo en rueda de prensa que cuando recibió la iniciativa le transmitió al prosecretario de la comisión, José Manuel Gutiérrez, que “había una serie de planteos” que considera que no corresponden. Para el legislador, lo presentado por Cosse “pretende mezclar cosas que no son competencia del Poder Legislativo”.

Además, se centró en el aspecto económico de la propuesta y criticó que “una y otra vez estamos escuchando autoridades del Poder Ejecutivo, autoridades o representantes de las bancadas de gobierno haciendo referencia a las restricciones económicas, y la vicepresidenta Cosse plantea que es el momento de comenzar con la construcción”. “Yo no tengo problema en empezar a analizar proyectos a futuro, pero creo que el sentido de la oportunidad dista mucho de lo que está ocurriendo hoy para esta implementación”, valoró.

Por su parte, en diálogo con Canal 5, el empresario y presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, dijo que le “sorprende” que el Palacio Legislativo “se ponga a hacer obras en el entorno de la ciudad”. “Me parece que hay un gobierno departamental que tiene su plan, y está peleando por recursos y ordenando las cuentas; me parece que es más resorte del gobierno departamental”, manifestó.

En contraste, el senador del FA Daniel Caggiani dijo en rueda de prensa que “si uno prevé el crecimiento del parque automotor”, es necesario “darle la derecha a la intendencia en la parte del tránsito”, puesto que “puede dar mejores condiciones de decisión en ese sentido”.

Cosse: “Proponemos hacerlo con el menor costo posible”

En la presentación en el Palacio Legislativo de este miércoles, Cosse dijo que le sorprendió “la explosión mediática que ha habido” sobre “lo que va a ser, lo que todavía no fue”, ya que la Comisión Administrativa aún no se reunió y tampoco “discutió un primer borrador de una propuesta”.

Una vez hecha la aclaración, la vicepresidenta dijo que lo que se propone en el borrador es que “donde hoy hay hormigón y pavimento”, se busca “ampliar los espacios públicos con más árboles, con más zonas de entretenimiento, de disfrute de visitantes y de ciudadanía”.

A su vez, en cuanto a los “problemas de tránsito” en el entorno del edificio histórico, Cosse dijo que la propuesta es trabajar con la Intendencia de Montevideo para “ordenar el tránsito, reducir la congestión y aumentar la seguridad vial y peatonal”.

Sobre los recursos necesarios para llevar adelante la iniciativa, Cosse destacó que la propuesta es hacerlo “ahorrando 30 millones de dólares, que son los que fueron votados en el periodo anterior y que en este periodo resignamos, retornándolos al Poder Ejecutivo para que este los destinara a las obras o programas que creyera conveniente”. “Proponemos hacerlo con el menor costo posible, y para eso vamos a hacerlo con procesos competitivos”, afirmó. En ese sentido, dijo que la Sociedad de Arquitectos del Uruguay apoyará en la definición de esos concursos.

Schelotto, quien fue candidato a la intendencia de Montevideo en las pasadas elecciones, explicó que el “mandato” de Cosse fue convocar a la Sociedad de Arquitectos para “dialogar con las autoridades locales y departamentales para que se dé, en ese espacio interinstitucional, los términos y las bases para concursos”.

“En principio, serían dos [concursos]: uno para las obras urbanísticas y de espacio público, y otro para la construcción de un edificio anexo, que estimamos que no sea más de dos o tres niveles que contenga esos elementos”, explicó.

El arquitecto señaló que, a través de una convocatoria abierta, se van a premiar los proyectos ganadores, tras una valoración de un tribunal compuesto por “jurados calificados”. Luego de eso, se licitarán las propuestas “de acuerdo a las normas de la gestión pública, los contratos de obra para la realización y ejecución de las obras como es habitual”. “No son obras que tengan ningún tipo de desborde desde el punto de vista de su contenido económico o de sus terminaciones, sino sobre todo, su calidad de diseño y su calidad ambiental”, aseguró.

“Quienes impulsan esto, parecen vivir en Narnia”

La bancada de senadores del PC emitió una declaración en la que expresaron su “rechazo enérgico, frontal y absoluto” a la propuesta realizada por Cosse. Entre los legisladores firmantes, Tabaré Viera es el único integrante de la Comisión Administrativa.

“Estamos frente a un mal uso de recursos públicos y una iniciativa profundamente insensible que revela hasta qué punto el gobierno está desconectado de la realidad que vive el Uruguay. Mientras miles duermen en la calle, mientras la pobreza infantil sigue siendo una herida abierta, mientras a las familias uruguayas no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes y mientras la inseguridad arrebata la tranquilidad a barrios enteros, la respuesta del gobierno y del FA es levantar un nuevo edificio para uso de los políticos”, criticaron.

Asimismo, en cuanto a la idea de la semipeatonal, que para los senadores es “quitarle un carril a avenidas ya colapsadas”, podría agravar “el caos del tránsito capitalino” y “castiga una vez más al ciudadano común que pierde horas en el embotellamiento” para la “comodidad de unos pocos”, consideraron.

“Quienes impulsan esto parecen vivir en Narnia y no en el Uruguay. No ven y no escuchan lo que pasa en la calle, en los barrios, en los hogares uruguayos”, afirman, y resaltan que “la prioridad hoy” debería ser “terminar con la pobreza, dar respuesta urgente a las personas en situación de calle, devolverle seguridad a los uruguayos y generar trabajo genuino”, ya que “cada peso que el pueblo uruguayo pone al pagar sus impuestos tiene que ir destinado a esas metas”.