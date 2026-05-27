El gobierno solicitó autorización al Parlamento para el ingreso de seis marines de Estados Unidos

Los efectivos ingresarían al territorio nacional sin armamento para participar en actividades de intercambio “de rigor teórico y práctico” con la Armada uruguaya.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa Nacional, remitió al Parlamento un proyecto de ley a los efectos de que se autorice el ingreso a Uruguay de seis integrantes del Cuerpo de Marines Sur de Estados Unidos.

Según se señala en la solicitud, ingresarían al territorio nacional “sin armamento” y permanecerían en el país desde el lunes 13 al viernes 17 de julio. El propósito de la visita es “participar en actividades de intercambio” con la Armada uruguaya, las cuales fueron consignadas en “el Plan de Trabajo (Staff Planner Working Group) confeccionado en 2024 entre el Comando de Infantería de Marina de la Armada Nacional y el Cuerpo de Marines Sur de los Estados Unidos de América”.

En la exposición de motivos del proyecto se apunta que, “si bien en el mencionado plan se especifican tres encuentros proyectados para el corriente año, por razones de agenda se estima la conveniencia de realizar una sola visita”. Se puntualiza, además, que las actividades previstas con los marines estadounidenses “se desarrollarán en el ámbito académico (de rigor teórico y práctico), por lo que el ingreso del personal al territorio nacional será sin armamento”.

El pedido del gobierno al Poder Legislativo se da en cumplimiento de la Constitución de la República, cuyo artículo 85 establece que es competencia de la Asamblea General “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando, para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él”.