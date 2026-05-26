Instituto de Discapacidad y OPP crearon un espacio para el diseño de políticas vinculadas a discapacidad

Según indicó el director del Inadis, Federico Lezama, con la nueva institucionalidad se busca trabajar en políticas públicas que permitan “resolver los problemas estructurales que tienen las personas con discapacidad”

Este martes, el Instituto Nacional de Discapacidad (Inadis) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) firmaron un convenio que dispone la creación y puesta en marcha del Laboratorio de Políticas en Discapacidad.

Según informó el Mides, el nuevo ámbito de trabajo estará orientado a “diseñar, modelizar, formular y evaluar políticas públicas en discapacidad desde un enfoque de derechos” a partir del trabajo conjunto entre ambas instituciones, con el último objetivo de “mejorar la calidad de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad”.

En esta línea, el director del Inadis, Federico Lezama, expresó en una rueda de prensa su satisfacción con la concreción del convenio y dijo que es “un hito descendente”, ya que con él se origina un nuevo espacio de trabajo desde el que se podrán proyectar políticas públicas que permitan solventar “los principales desafíos” que se presentan en la materia.

Según consignó el Mides, el jerarca ahondó en las características del laboratorio, que estará integrado por actores de diferentes ámbitos, como la sociedad civil, la academia y profesionales que trabajan en las diferentes instituciones del Estado, quienes participarán en el diseño de las políticas ya mencionadas, con la intención de “resolver los problemas estructurales que tienen las personas con discapacidad y superar las brechas de desigualdad” que la cartera constató a partir de los datos observados en el último censo.

Sobre su duración, Lezama dijo que si bien en un principio el acuerdo que se firmó este martes apunta a los dos próximos años, espera que el laboratorio siga funcionando hasta que concluya el actual período de gobierno. Asimismo, y con respecto al alcance en el tiempo de sus acciones, explicó que “cada proyecto es distinto”, por lo que algunas de las propuestas “pueden ser trabajos de semanas”, mientras que “otros pueden llevar meses”. De todos modos, destacó que el propósito es que “queden proyectos por implementarse”, algo que podrá suceder durante este gobierno, aunque también manifestó que la intención es que estos “tengan continuidad a lo largo de los años”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo que el convenio “es muy importante” para el Inadis, una unidad ejecutora que recordó que se creó el año pasado, con la aprobación de la última ley de presupuesto. Según evaluó, la nueva institucionalidad “viene a darle a la política de discapacidad otro alcance y otra dimensión”, sumado al hecho de que, con su creación, se tiene la mirada puesta en “la participación de la gente [y] de las organizaciones de la discapacidad en la gestión de la política”.

Civila aseguró que la concreción de políticas en materia de discapacidad es una prioridad para el gobierno de Yamandú Orsi, y apuntó a la experiencia acumulada del Mides en la materia como sustrato para la creación de “modelos de calidad”, signados por la “innovación en la política pública”, que permitan encarar la problemática. Es así que describió al acuerdo como “una gran oportunidad” que posibilitará “ensayar nuevas líneas de trabajo en un tema tan importante como es la discapacidad en Uruguay”.

En tanto, el director de la OPP, Rodrigo Arim, apuntó al carácter interinstitucional del nuevo espacio, algo que permitirá a la oficina ser parte del proceso de diseño y evaluación de nuevas políticas públicas, y recordó que es la “vocación principal” del órgano. “Hacerlo junto con el Mides, que atiende buena parte de las demandas que tiene la sociedad uruguaya de protección social, es para nosotros clave y estratégico”, valoró. Y concluyó: “Tener este espacio de colaboración y de encuentro es para nosotros ir al encuentro de nuestra propia misión como organismo que está encargado de la planificación y del presupuesto a nivel del gobierno nacional”.