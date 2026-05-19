El Partido Nacional no negocia más con el Frente Amplio y pide que se traten las dos comisiones investigadoras sobre ASSE

Cabildo Abierto se niega a apoyar dos investigadoras, por lo tanto, con los votos de Identidad Soberana podría salir solamente la comisión que plantea el FA, pero Salle todavía no tiene posición tomada y no le gusta que quede afuera el tema Danza.

Hace pocas horas, desde el Partido Nacional (PN) se señalaba que la negociación con el Frente Amplio (FA) para conformar una sola comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) había retrocedido. Este martes, siguió retrocediendo aún más, hasta llegar al punto cero. Así lo hizo saber el diputado Juan Martín Rodríguez en conferencia de prensa, luego de una reunión de la agrupación parlamentaria del PN con los integrantes del directorio blanco, encabezados por su presidente, Álvaro Delgado.

“El Partido Nacional ha resuelto, y así se lo ha comunicado a los coordinadores del Frente Amplio, que no negocia más. No negocia ni la fecha ni el objeto de la investigación. Hemos planteado que la primera semana de junio se tiene que convocar a la votación de los informes que fueron elaborados por las diferentes comisiones preinvestigadoras”, expresó Rodríguez en la conferencia.

El principal punto de discordia entre oficialismo y oposición es el caso del actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, que el PN pretende incluir en la investigadora, pero que para el FA es un tema que ya está resuelto. Rodríguez dijo que “el gobierno ha decidido blindar a Danza”, y ese ha sido el motivo más importante “en cuanto a ponerle un parate a una especie de maniqueísmo de idas y vueltas en relación a qué sí y qué no forma parte del objeto de la investigación”.

Además, Rodríguez señaló que el diputado del PN Federico Casaretto presentó una solicitud de comisión investigadora “sumamente amplia”, desde la gestión de 2015 hasta la actualidad. A su vez, dijo que, a partir de los hechos relacionados con el Ministerio de Salud Pública (MSP) de los últimos días, van a impulsar “que se investigue también la gestión de la ministra [Cristina] Lustemberg”, porque la titular del MSP “ha sido testigo de lujo, se ha dedicado a agraviar, insultar y atacar a dirigentes de la oposición, mientras se daba una negociación entre diputados del gobierno y de la oposición”.

A todo esto, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo a la diaria que su partido no va a votar dos comisiones investigadoras, y subrayó que “se tienen que poner de acuerdo” entre la coalición y el oficialismo porque, de lo contrario, “es un papelón enorme”. Además, resaltó que hasta ahora no obtuvo una respuesta a su planteo de tratar el proyecto de prisión domiciliaria, que puso como condición para votar la investigadora. “Los blancos son ellos, ellos y ellos. En el gobierno pasado nunca pudimos sacar nada de Cabildo Abierto, siendo socios del gobierno, y ahora tampoco. Si no se sientan a arreglar con el FA, lo que va a terminar pasando es que, si [el diputado Gustavo] Salle vota, va a salir solo la [investigadora] del FA”, señaló.

Perrone se refiere a que, en caso de que Identidad Soberana, el partido liderado por Salle, que tiene dos diputados, vote ambas investigadoras, solo sería aprobada la del FA, ya que el oficialismo tiene 48 diputados, y con dos más llega a los 50 votos, mientras la coalición tiene 47, y con dos no le alcanza para la mayoría.

De todas maneras, consultado por la diaria, Salle dijo que todavía no tiene posición tomada sobre el tema, y si bien “aparentemente” la llave para que salga la investigadora del oficialismo la tiene él, no le gustaría “que quedara un tema afuera”, en referencia al caso Danza, porque él no tiene problema con que “se investigue todo”. “A mí lo que me llama la atención es que me ignoran, de un lado y del otro; nadie me plantea nada. Ni blancos ni frenteamplistas han tomado contacto conmigo; esa es la pura verdad. Entonces, no sé. Por ahora, estoy en veremos”, finalizó.