Este martes hubo una reunión interpartidaria de los coordinadores de bancada de la Cámara de Diputados en la que se trató la tan debatida conformación de una única comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Hasta ahora, hay dos propuestas de investigadora, una impulsada por el Partido Nacional (PN), y otra por el Frente Amplio (FA). Pero, al menos por estas horas, el nudo sigue sin desatarse.

Luego de la reunión, el diputado Juan Martín Rodríguez, coordinador de la bancada nacionalista, dijo a la diaria que el PN comunicó que tiene la voluntad de tratar el tema “cuanto antes” y que la idea era citar al plenario de la cámara baja para este jueves, pero tanto el FA como Cabildo Abierto (CA) plantearon que se postergue unos días. “Obviamente, a ese pedido lo motiva tratar de llegar a un acuerdo, y lo compartimos. Estamos muy cerca, pero termina habiendo un punto de quiebre”, señaló.

Rodríguez subrayó que el PN acepta “todos los temas planteados por el FA en su denuncia”, pero el problema es que el oficialismo “ha solicitado que algunos temas no se incluyan”, particularmente, el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, quien este período fue cuestionado por trabajar en el sector privado en simultáneo a su función pública. “En este tema, entendemos que hay mérito suficiente para que forme parte del objeto de la investigadora”, insistió Rodríguez, por lo tanto, la negociación sigue trancada en el mismo punto. Agregó que las alternativas que manejan es que se cite la sesión del plenario para este martes o “para la primera semana de junio”.

Por su parte, el diputado Carlos Varela, coordinador de la bancada del FA, dijo a la diaria que lo de Danza es uno de los “nudos importantes”, aunque no es el único, pero “es cierto que es muy sensible”, ya que para el FA “tiene que ver más con lo humano que con lo político”. “Nosotros creemos que ya fue excesivamente puesta en tela de juicio la profesionalidad de Danza, y en estos meses de gestión ha demostrado ser excepcional en ese sentido. Entonces, volver a ponerlo en el ojo de la crítica, no es lo razonable”, señaló. Agregó que, si no se llega a un acuerdo, irán “a lo que decida democráticamente el pleno”.

Perrone: “Es hora de hacer valer los votos”

Por su parte, el diputado de CA Álvaro Perrone dijo a la diaria que este martes le consultó a algunos diputados de la Coalición Republicana si para ellos “era importante la investigadora”, y le dijeron que sí. A su vez, él transmitió que CA también tiene temas que les parecen importantes, como el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 70 años. Perrone subrayó que hay una iniciativa del diputado blanco Rodrigo Goñi, así como también una del senador colorado Pedro Bordaberry, que van en ese sentido, además del proyecto que presentó CA en el período pasado.

Perrone dijo que en la reunión con la coalición informó que condiciona su voto para la investigadora de ASSE al tratamiento del proyecto de prisión domiciliaria. “Si se vota la prisión domiciliaria, nosotros accedemos”, dijo. “Es hora de hacer valer los votos. Esta discusión ya tiene cinco años, hay que terminar de dar vueltas. Nosotros no estamos dispuestos a votar más nada, hay que tratar ese tema y hay que votarlo, porque el revanchismo sigue. [El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo] Perciballe, tiene la gran virtud de esclarecer delitos de hace 50 años, pero si hay un homicidio que pasó hace una semana, nadie lo puede esclarecer. Entonces, claramente, no es Justicia sino revanchismo, como dice el general [Guido] Manini [Ríos]”, finalizó.

Rodríguez confirmó que Perrone les hizo el planteo de avanzar en el tratamiento del proyecto de prisión domiciliaria, pero apuntó que cuando le consultaron a “cuál de los diferentes proyectos que hay en la materia” se refería, el diputado cabildante “quedó en identificarlo”. Por lo tanto, en la coalición están esperando “que haga ese planteo concreto”. Rodríguez dijo que “no hay que dramatizar”, sino esperar a que Perrone traslade concretamente “a qué proyecto se refiere, que tiene interés” de que sea aprobado.