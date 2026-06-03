Pablo Caggiani dijo que la ANEP aceptará la donación de la camioneta Hyundai de Yamandú Orsi

El presidente del Codicen aclaró que restan por definir los detalles para su efectivización, aunque dijo que el vehículo seguramente sea utilizado para el traslado de niños y niñas que residen en el interior del país o tienen necesidades especiales.

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, habló este miércoles por la tarde sobre la decisión del presidente de la República, Yamandú Orsi, de donar su camioneta Hyundai Santa Fe para el traslado de niños a centros educativos, y dijo que el organismo la aceptará.

La forma en la que Orsi adquirió el vehículo fue motivo de polémica en los últimos días, luego de que el programa Así nos va, de Radio Carve, informara la semana pasada que había comprado la camioneta con un descuento de 25.000 dólares a pocos días de asumir. A esto le siguió una publicación del semanario Búsqueda que daba cuenta de que el presidente también había entregado un auto Renault Stepway que la automotora Car One donó para su campaña electoral como forma de pago parcial.

En una rueda de prensa celebrada tras el acto de presentación del plan de obras de infraestructura, Caggiani dijo que, tal como expresó Orsi a diferentes medios de prensa en la noche del martes, el vehículo será destinado a “trasladar niños”, aunque “todavía no está claro cuál va a ser el lugar” donde se utilizará.

El presidente de la ANEP señaló que el organismo “tiene la flota de vehículos más grandes del país”, por lo que, al preguntársele si puede hacerse cargo de los costos de la camioneta, evaluó que “no cambia la ecuación”. Si bien no pudo precisar un número, Caggiani explicó que hoy por hoy la ANEP ya cuenta con una flota de vehículos que opera ya sea por medios propios o a través de acuerdos con diferentes intendencias, e incluso licita a terceros para casos en los que no le es posible cubrir el servicio. “Tenemos mucho que ver con lo que sucede con la movilización. La gente lo sabe; es decir, cuando empiezan las clases, se llenan los ómnibus”, ilustró.

Es así que apuntó al servicio de transporte, más allá de la camioneta, como una herramienta que permite sortear barreras de acceso a la educación. “Pensemos que hay chiquilines en Uruguay que se levantan a las 5.00 de la mañana y vuelven a las 19.00, 20.00, por la frecuencia del ómnibus. Entonces, el transporte para nosotros es algo muy importante y es una necesidad que siempre requiere más”, indicó.

Respecto a cómo se acordó la donación, el presidente de la ANEP dijo que cualquier persona interesada en donar un vehículo para la ANEP puede hacerlo, y que será aceptado. “A nosotros nos faltan vehículos”, afirmó, y explicó que, como la camioneta que Orsi donará al organismo “tiene lugar para siete pasajeros”, seguramente se use para el transporte de estudiantes en el medio rural o para trasladar niños y niñas que asisten a escuelas especiales y que “muchas veces viven en la otra punta de donde está la escuela”. “Esos chiquilines hoy los estamos yendo a buscar y hay que reforzar esos tramos también”, afirmó.

Caggiani aclaró que aún resta por completar los trámites administrativos que permitan efectivizar la donación. “Ayer el presidente me preguntó si teníamos necesidades de ampliar los cupos de transporte; yo le conteste que sí, y ahí me comunicó esto de que iba a donar la camioneta”, resumió las gestiones hasta el momento.

Consultado sobre si entiende que la decisión del presidente supone una buena salida a la discusión en torno a la camioneta, dijo que no le corresponde opinar al respecto. “Yamandú es así”, expresó.