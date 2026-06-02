Orsi explicó cómo pagó su camioneta Hyundai y dijo que resolvió donarla a la ANEP

El presidente, que considera que no hubo ilicitud en la compra del vehículo, explicó que el balance de su campaña fue superavitario y que donó 404.000 dólares al Frente Amplio después de presentada la rendición de cuentas ante la Corte Electoral.

El presidente Yamandú Orsi se refirió este martes a la polémica por la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe, después de que el lunes el semanario Búsqueda informara que había utilizado como forma de pago un auto donado por la automotora Car One en la última campaña electoral.

Días atrás, el programa Así nos va, de radio Carve, informó que la compra se concretó con un descuento estimado en 25.000 dólares respecto del precio de lista, mientras que desde la oposición se cuestionó que se hubiera aceptado ese descuento a cambio de utilizar un vehículo de la misma marca para trasladar a la fórmula presidencial durante la ceremonia de asunción. El lunes, en un video, el mandatario rechazó que hubiese una vinculación entre una cosa y otra.

Este martes, en diálogo con algunos medios de prensa escrita, entre los que estaba la diaria, Orsi aseguró que no usará más la camioneta en cuestión y que la donará a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con la condición de que se use para el traslado de niños en el interior del país, buscando de esa manera saldar la discusión. Dijo que otro tema será lo que dictamine la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) –que ya recibió una denuncia por este tema– respecto de si estuvo bien haber aceptado que se la vendieran a un precio menor al precio de lista, pero que ahora prefiere donar la camioneta.

En la conversación el presidente argumentó por qué, a su entender, no hubo ilicitud en el procedimiento. Explicó que el 1° de octubre de 2024 recibió una donación de un Renault Stepway cero kilómetro por parte de Car One, tasado en 20.500 dólares, pero en lugar de utilizarlo para la campaña, por un tema de seguridad y de tamaño, se optó por no empadronarlo y usar, en su lugar, su camioneta personal o alquilar vehículos. Todas las donaciones, aclaró, son al candidato y no al partido político.

En este punto explicó que el acuerdo político con el Frente Amplio fue que su comité de campaña se haría cargo del manejo financiero de los ingresos y del pasivo generado durante la campaña electoral, tanto para la primera como para la segunda vuelta. Es decir que la recaudación de fondos, así como el pago de los gastos y también la rendición de cuentas, sería responsabilidad del comité de campaña designado por el candidato a la presidencia.

Orsi, que estuvo acompañado el martes por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y por el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, el abogado Sergio Pérez –uno de los integrantes del comité de campaña–, explicó que se donó el vehículo para usarlo como premio en una rifa, para la que se vendieron 392 bonos colaboración (de 200 dólares), con los que se recaudaron 78.399 dólares para la campaña. Sobre el auto en cuestión, dijo que se trató de la única “donación en especie”, algo permitido por la ley de partidos políticos. La rifa se ganaría según el sorteo de la última lotería oficial de noviembre de 2024, y salió el número 644, un bono que no había sido vendido, según mostró Pérez con el talonario. Los nombres de quienes compraron las rifas, aseguraron, fueron informados a la Corte Electoral en la rendición de cuentas.

Pasadas las elecciones, en febrero, en plena transición electoral, Orsi dijo que desde la automotora Oliva le ofrecieron cambiar su auto personal, una Hyundai Santa Fe de 2020, y contó que le propusieron el pago de 54.000 dólares, que se compuso, tal como informó Búsqueda, por 22.000 dólares de tasación de su camioneta de 2020, 17.000 dólares de tasación del Renault Stepway y una transferencia de 15.000 dólares, que el presidente mostró. Además del descuento de 25.000 dólares.

Sobre el auto elegido para trasladar al presidente y la vicepresidenta el día de la asunción, Sánchez se remitió a la explicación que dio a Desayunos informales el canciller Mario Lubetkin, quien dijo que se quería circular en un vehículo eléctrico, que se recibieron varias propuestas y que se descartó la opción que planteó la embajada de China para evitar repercusiones en términos geopolíticos. El canciller también comentó que hubo limitaciones por el tamaño del techo necesario para que se abriera y la fórmula pudiera ir parada en el auto.

Orsi comentó que al día de hoy piensa que quizá se tendría que haber comprado un auto oficial en Presidencia de la República, y reiteró, como había hecho en el video, que la elección del vehículo para la asunción no tuviera vínculos con su compra privada. Explicó que no detalló cómo se compuso el pago de la camioneta en el video porque eran todos los detalles, pero mostró el documento de oferta que detalla la forma de pago y la factura final.

Sobre si estuvo mal haber ofrecido el precio, se remitió a la respuesta que brindó en el video el lunes y reiteró que resolvería si algún organismo de contralor piensa que no debería haberla aceptado.

El saldo de campaña y la donación al FA

Orsi también explicó que, una vez finalizada la rendición de cuentas por la campaña electoral, que fue superavitaria –es decir, ingresó más dinero que los gastos de campaña–, donó 17 millones de pesos, unos 404.462 dólares, según detalló, el 28 de abril de 2025, al FA.

Según consta en la rendición de cuentas por la elección nacional de 2024 publicada por la Corte Electoral, el comité de campaña de Orsi tuvo ingresos por 165.218.627 pesos y gastos por 109.165.193, por lo que el saldo final de la campaña fue de 56.053.433 pesos.