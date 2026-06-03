Orsi sobre la donación de su camioneta a la ANEP: “Creo que aventamos cualquier tipo de especulación posterior”

El mandatario dijo que “quizás” hubo un error de comunicación en las explicaciones que ha dado en torno a la compra del vehículo.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado en la mañana de este miércoles sobre su decisión de donar su camioneta Hyundai de alta gama a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), luego de que en los últimos días trascendiera que adquirió el vehículo con un descuento de 25.000 dólares y que usó como forma de pago, además de 15.000 dólares y un auto de su propiedad, otro auto que había sido donado por la automotora Car One durante la última campaña electoral.

“Primero, porque me enteré de una necesidad concreta de la ANEP. Y, por otro lado, creo que aventamos cualquier tipo de especulación posterior. Saben que es un problema, es una dificultad”, respondió el mandatario en una rueda de prensa. Y agregó: “Yo me crie toda la vida con un solo auto. Y en mi casa teníamos eso y lo resolvíamos. Yo lo puedo resolver con lo que tengo”.

Este martes, en una reunión con algunos medios de prensa escrita, el presidente informó sobre su decisión de donar la camioneta a la ANEP, en el medio de las críticas de algunos dirigentes de la oposición, que, entre otras cosas, han cuestionado el hecho de que para la ceremonia de asunción se utilizase un auto de la misma marca y han solicitado a Presidencia de la República información al respecto.

Este miércoles, Orsi dijo que se trata de un tema “delicado” y reconoció que “quizás” hubo un error en la comunicación por parte del Poder Ejecutivo, que en la noche del martes divulgó un video en el que el mandatario dio sus explicaciones sobre el caso sin informar, por ejemplo, que usó un auto donado en campaña para pagar una parte de su vehículo particular.