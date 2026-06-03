“La enmienda es peor que el soneto”: para la oposición, el caso de la camioneta de Orsi no se cierra con la donación a la ANEP

“Esto parece una novela venezolana de las que veíamos de chicos: todos los días tenemos un capítulo distinto”, dijo a la diaria el diputado colorado Felipe Schipani, [apenas se supo que el presidente Yamandú Orsi decidió donar su camioneta Hyundai Santa Fe, que adquirió con un descuento de 25.000 dólares pocos días antes de asumir, a la Administración Nacional de Educación Pública.

El diputado colorado dijo que es “infantil creer que donando la camioneta el tema se aclara o se lauda”. A su modo de ver, Orsi “sigue interpretando mal el tema”, porque “el problema nunca fue la camioneta”, sino “cómo la adquirió, por qué se le hizo el descuento” y el hecho de que “un vehículo de la misma automotora fue utilizado para la asunción del primero de marzo” de 2025.

Schipani sostuvo que el problema también está en que, en el video que publicó en la noche de este lunes, Orsi “no aclaró todo”. Allí, por ejemplo, el mandatario no mencionó que pagó una parte de la camioneta con un auto que le fue donado durante la última campaña electoral. Por lo tanto, para Schipani la donación “no aporta nada”, ya que “lo que el país quiere son explicaciones y documentación”.

El diputado colorado subrayó que Orsi debe aclarar la situación del vehículo Renault –el auto donado en la campaña electoral–, que figura como donación en la rendición de cuentas que se remitió a la Corte Electoral. “¿Cómo salió del patrimonio de la campaña al patrimonio de Orsi para que compre un auto particular con la entrega de ese vehículo?”, preguntó Schipani; y afirmó que “hay muchísimas dudas que la donación de la camioneta no disipa; creer que el tema se aclara con la donación de la camioneta es escolar”.

Así las cosas, Schipani sostuvo que “estamos peor” que este lunes (cuando Presidencia publicó el video de Orsi) porque “la enmienda es peor que el soneto”. “Este episodio, que es efectista, un muy lindo titular, denota que no tienen respuestas para dar sobre todo lo que hemos pedido que respondan. Yo hice un pedido de informes y quiero que se responda”, finalizó.

Por su parte, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que la donación evidencia “que hubo un mal proceder” y que no comparte “que esto se haga como un acto de absoluta generosidad”. Para el nacionalista, Orsi “está intentando dejar atrás una página oscura, de un mal procedimiento”, y, “por más que no lo admita, salta a las claras que las cosas no se hicieron bien”.

Rodríguez subrayó que para el Partido Nacional es importante que Orsi “le responda al Parlamento”, en referencia a los pedidos de informes que se hicieron sobre la compra de la camioneta, porque es un tema “sumamente delicado, de extrema gravedad, que amerita la más absoluta de las transparencias y que se haga pública toda la documentación”.

Además, el diputado blanco subrayó que los nacionalistas no legitiman que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), un órgano en el que su mayoría “ha demostrado actuar partidariamente”, resuelva esta situación. Sostuvo que, con su actual integración mayoritaria, debería llamarse “Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública, Jofep”. Por lo tanto, insistió con que es al Parlamento que Orsi le debe dar las explicaciones del caso.