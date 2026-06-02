Yamandú Orsi resolvió donar su camioneta Hyundai a la ANEP

El presidente considera que no hubo ilicitud en la compra del vehículo; explicó que entregó como parte de pago su camioneta, un Renault donado a su campaña electoral y 15.000 dólares.

El presidente Yamandú Orsi se refirió este martes a la polémica por la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe después de que el lunes el semanario Búsqueda informara que había utilizado un auto donado por la automotora Car One como forma de pago.

Días atrás, el programa Así nos va, de radio Carve, informó que la compra se concretó con un descuento estimado en 25.000 dólares respecto del precio de lista, mientras que desde la oposición se cuestionó que se hubiera aceptado este descuento a cambio de utilizar un vehículo de la misma marca para trasladar a la fórmula presidencial durante la ceremonia de asunción. El lunes, en un video, el mandatario rechazó que hubiese una vinculación entre una cosa y la otra.

Este martes, en un diálogo con algunos medios de prensa escrita, entre los que estaba la diaria, Orsi aseguró que no usará más la camioneta en cuestión y que la donará a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Manifestó que se la quiere dar a la ANEP para el traslado de niños en el interior del país. Dijo que otro tema será lo que dictamine la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) respecto de si estuvo bien haber aceptado que se la vendieran a un precio menor al de lista, pero que ahora prefiere donar la camioneta.

En la conversación el presidente aseguró que, a su entender, no hubo ilicitud en el procedimiento. Indicó que el ofrecimiento de venta provino de la automotora Oliva y que el acuerdo por la compra, por un total de 54.000 dólares, se compuso, tal como informó Búsqueda, por su camioneta Hyundai personal (de 2020, tasada en 22.000 dólares), un auto Renault Stepway tasado en 17.000 dólares y una transferencia de 15.000 dólares. El vehículo Renault fue donado por Car One a Orsi en octubre de 2024 para utilizar en la campaña electoral.

Tanto el Partido Colorado como el Partido Independiente reclamaron que el presidente aporte la información al respecto, “para brindar tranquilidad a la ciudadanía y al conjunto del sistema político”.