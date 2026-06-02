Orsi sobre la camioneta: “Jamás hubo algún otro interés” que “moverme en un auto seguro y sin generar un gasto extra al Estado”

El presidente aseguró que el vehículo que se usó en la ceremonia de asunción “no se vincula para nada con esta compra”, y agregó: “Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo”.

A través de un video de casi tres minutos de duración, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dio en la tarde de este lunes su versión sobre la compra de su camioneta Hyundai, de alta gama, que está en el centro de la polémica desde que la semana pasada el programa Así nos va, de Radio Carve, informase que el mandatario obtuvo un descuento estimado de 25.000 dólares y terminó pagando por el vehículo unos 54.000 dólares.

La compra se realizó en febrero de 2025, días antes de que Orsi asumiera la presidencia. En aquel entonces “decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de Presidencia, en particular en el comienzo de la gestión”, señaló este lunes en el video. El presidente dijo que se le “planteó la posibilidad” de cambiar su vehículo anterior por la misma marca y modelo, pero con la versión de 2024.

De este modo, “por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta, condicionado, claro está, a las posibilidades económicas que estuvieran a mi alcance”, expresó.

El sábado, consultado al respecto, el presidente manifestó en rueda de prensa: “Normalmente, por lo general, cuando hay descuentos, yo me tiro de cabeza”, y agregó que los organismos de contralor, en referencia a la Junta de Transparencia y Ética Pública, que ya recibió una denuncia por este tema, dictaminarán si se equivocó o no en aceptar un descuento en la compra del vehículo de alta gama días antes de asumir.

En su mensaje, Orsi afirmó que le “resultó razonable” el precio que le “propusieron desde la automotora” y por eso decidió “hacer la compra”. Señaló que desde el primer día de su gestión y “durante un año de manera exclusiva” se movilizó con su propio auto, y apuntó que actualmente alterna “con otro vehículo de otra marca y concesionario que pertenece a Presidencia”.

“Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el porqué de todo este proceso: lo entiendo”, expresó Orsi, y apuntó que el valor de la operación “está registrado en la factura que oportunamente presenté”, al igual que su “patrimonio e ingresos están presentados en mi declaración jurada”. “Lo primero que quiero precisar es que me he movido siempre con la verdad, verdad que se refleja en toda la documentación presentada”, afirmó. “Siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja, porque de ser así se transforma en mentira”, agregó.

El mandatario también reconoció que pudo “acceder al nuevo auto porque el precio era razonable”, pero sostuvo que “jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme a un auto seguro y sin generar un gasto extra al Estado”. Afirmó que se hizo “cargo del costo” del vehículo y lo ofreció “para lo que tenía que hacer”, esto es, “trabajar”.

Con relación al vehículo Hyundai ofrecido por Fidocar, representante de la marca en Uruguay, para el traslado de la fórmula presidencial durante la ceremonia de asunción de la fórmula presidencial, Orsi aseguró que “la elección del eléctrico usado el día de nuestra asunción no se vincula para nada con esta compra”, y señaló que incluso “se empezó buscando otras opciones de marca que no resultaron viables”. “Personalmente no estuve a cargo de esa búsqueda”, puntualizó.

El presidente reafirmó que, “si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo”. Asimismo, comentó: “Si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora”.

“Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo. Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos, con la verdad y con la gente”, finalizó Orsi.

Schipani: quien escucha a Orsi desde el exterior “cree que poco menos somos un Estado indigente”

“Genera muchas más dudas que certezas”, dijo a la diaria el diputado colorado Felipe Schipani, luego de ver y escuchar la explicación de Orsi. El legislador colorado, que hizo un pedido de informes sobre el tema apenas se supo la noticia, dijo que una de las dudas que le generó el video es si Presidencia, como organismo del Estado, “no tenía vehículos destinados al presidente”. “Cuesta creer que no haya vehículos destinados a la movilización del presidente. Y después habla de la seguridad: ¿los vehículos de Presidencia no son seguros? Está bien que el país tiene algún problema presupuestal, pero creo que hay autos para el presidente, y seguros”, expresó.

Además, Schipani se detuvo en la siguiente frase de Orsi: “Se me planteó la posibilidad de cambiar el auto”. Para el diputado colorado, “sería importante que el presidente aclare quién le planteó la posibilidad de cambiar el auto”. “Dice que le resultó razonable el precio. Y sí, a cualquier persona le parece razonable un descuento de 30% en un vehículo, eso está en la tapa del libro. Reconoce que accedió al auto porque le hicieron el descuento, si no, de otra forma no podía acceder, y creo que eso refuerza la importancia de saber por qué aceptó ese descuento, que no queda claro [a partir] de lo que dijo”, señaló.

El legislador colorado agregó que en el video Orsi dijo que no quería causarle un gasto extra al Estado, pero también que hoy está usando un vehículo de Presidencia, “o sea, el gasto lo está generando igual”. “No es convincente que el presidente de Uruguay no disponga de un vehículo oficial para su traslado. Cualquier jerarca de tercera categoría del Estado tiene autos último modelo. Eso no cierra de ningún modo, porque quien escucha al presidente de Uruguay desde el exterior cree que poco menos somos un Estado indigente en el que el presidente tiene que comprarse su vehículo para trasladarse”, sostuvo. Por eso, Schipani subrayó que, si Orsi “pretende cerrar el episodio con esto, no hace más que potenciar las dudas que existían”.

En tanto, el senador blanco Sebastián da Silva dijo a la diaria que “es lamentable llegar a que se incendie la pradera para que el presidente diga lo que tendría que haber dicho el día uno”. “Prefiero toda la vida a este presidente, que capaz que hasta corrige la prebenda, y no a un presidente que cuando declara hace la seña del dos y la perica como si fuera una gracia”, sostuvo, en referencia a las declaraciones del mandatario durante el fin de semana. Agregó que le “repugna todo el episodio y ojalá esto sea el paso final” y desde el gobierno se dediquen a “arreglar el tema de la seguridad”.

A su vez, el diputado blanco Pedro Jisdonian, luego de publicado el video, escribió en su cuenta de X: “Presidente Orsi: no se trata de si alguien se ofende. Se trata de respetar la investidura presidencial, algo que usted no hizo. Tampoco se soluciona saliendo a pagar los 25.000 dólares ahora que lo descubrieron; lo que debe explicar es por qué un proveedor del Estado le otorgó ese beneficio en una camioneta de lujo que sale 80.000 dólares”, y agregó que la Ley de Ética Pública “prohíbe las ventajas económicas de privados”. “Prefieren el privilegio personal y la excusa de comedia antes que la rigurosidad de la ley. Típico del Frente Amplio”, finalizó.