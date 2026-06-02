Bordaberry se reunió con Orsi para abordar su propuesta de realizar una “Expo Bicentenario Uruguay 2030”

El senador colorado subrayó “la necesidad de empezar a encarar esas cosas, porque esto es una causa nacional, más allá de los temas de la coyuntura”.

Este lunes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió durante una hora aproximadamente con el senador colorado Pedro Bordaberry, quien le presentó su propuesta para crear una “Expo Bicentenario Uruguay 2030”. Luego de la reunión, Bordaberry anunció en rueda de prensa que “se va a hacer una suerte de comisión para empezar a planificar esto”, que se dará en el marco del Mundial 2030, en el que Uruguay recibirá el primer partido del torneo.

“Siempre los países cuando pasa esto hacen festividades y no duran solamente un partido o la semana de partido, sino más tiempo. La propuesta es hacer lo que han hecho otros países, como España en Sevilla y Barcelona, cuando tienen estos eventos, tratando de que no le cueste nada al país, porque estas cosas generan muchas divisas. Además, los privados participan”, señaló Bordaberry, quien fue ministro de Turismo entre 2003 y 2005, durante el gobierno de Jorge Batlle.

El dirigente colorado subrayó “la necesidad de empezar a encarar esas cosas, porque esto es una causa nacional, más allá de los temas de la coyuntura”, ya que “es un asunto que se prepara en este gobierno y se ejecuta en el siguiente”, en referencia a las elecciones nacionales de 2029. “Un partido puede ser suficiente para promocionar a Uruguay en el mundo y más si es el primero. Ya estamos todos pendientes de lo que va a pasar ahora [con este Mundial], imaginate que el próximo es acá. Entonces, la idea es que ese festejo deje un legado”, agregó.

Bordaberry recordó que cuando Uruguay cumplió 100 años “la generación del centenario nos regaló el estadio Centenario, que lo disfrutamos todavía hoy”, entonces, cabe preguntarse “qué le vamos a dejar nosotros a la generación siguiente”. El senador colorado subrayó que se resiste a que no puedan encontrar cosas que sean “causa nacional” para unirse y trabajarlas, “porque hay que pensar en los uruguayos y en la generación que viene”.

Consultado sobre si en la reunión con Orsi se habló del vínculo entre el gobierno y la oposición, Bordaberry dijo que no, que solo hablaron de esta propuesta. “A mí me gusta hablar del hacer, del futuro, de construir. Me siento más cómodo construyendo que destruyendo. A veces me toca interpelar y todas esas cosas, pero no es lo que más me gusta. Me gusta presentar proyectos de ley, hablar del futuro y buscar las cosas que nos hacen muy uruguayos a todos, por encima de diferencias lógicas que hay entre oposición y gobierno”, insistió.

Por último, sobre el grupo de trabajo que se creará pensando en 2030, Bordaberry dijo que, obviamente, va a estar integrado por el Poder Ejecutivo y que espera que haya representantes de todos los partidos, así como también del sector privado y de los gobiernos departamentales. “Hay que recuperar esa capacidad de soñar que tenían los uruguayos a principios del siglo pasado, que soñaron con tantas cosas y las hicieron. Vamos a soñar nosotros también. Además, no todo es dinero. Hoy se puede, con la articulación de lo público y privado, hacer las cosas”, finalizó.