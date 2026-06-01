Robert Silva advierte que “faltó” la educación entre las prioridades marcadas por el Poder Ejecutivo para la Rendición de Cuentas

La diputada del Frente Amplio Inés Cortés consideró que el planteo del senador colorado y expresidente de la ANEP resulta “muy apresurado”, ya que todavía no se terminó de elaborar el proyecto presupuestal.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo anunció que en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas –el primero de la actual administración– habrá cuatro prioridades “indispensables”: infancia, seguridad, situación de calle y empleo. La iniciativa debe ser remitida antes del 30 de junio al Parlamento.

Luego del anuncio, en una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue consultado sobre el margen para atender los reclamos de mayor presupuesto por parte de distintos actores del sistema educativo. El ministro sostuvo que “siempre están los márgenes abiertos para conversar”, pero puntualizó que “ya hay previstos recursos votados en el presupuesto que están destinados a la educación para 2027”.

En diálogo con la diaria, Robert Silva, senador del Partido Colorado y expresidente de la ANEP, coincidió con las prioridades definidas por el gobierno, pero sostuvo que lo que “faltó” en esa lista es justamente la educación. A su entender, resulta necesario “rever esa situación” de cara a la elaboración del proyecto presupuestal.

El legislador colorado señaló que dentro de la educación también queda comprendida la educación universitaria, la ciencia, la tecnología y la innovación. “Me convenció [Ricardo] Pascale con su libro El Uruguay que nos debemos, que el futuro del país es con crecimiento, y el crecimiento del país va asociado a la tecnología, la ciencia, la innovación y a la educación. No hay vuelta si no lo hacemos”, afirmó.

En su momento, durante la discusión del presupuesto quinquenal, la ANEP había solicitado un incremento de más de 600 millones de dólares al final de los cinco años para que, de esa forma, su presupuesto pasara del 3,28% al 4% del PIB. Por su parte, la Universidad de la República (Udelar) pidió un aumento presupuestal del 52%, que se traduce en 300 millones de dólares.

No obstante, el presupuesto que se terminó aprobando para ambos organismos fue mucho menor a lo solicitado; la reasignación votada por el Senado para la educación en general fue de 250 millones de pesos en total.

Tal como lo hicieron en la instancia del presupuesto quinquenal, ambas instituciones de la educación pueden volver a hacer un pedido de recursos adicionales en el marco de la Rendición de Cuentas.

En diálogo con la diaria, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, señaló que “el pedido presupuestal está actualmente en elaboración en la Comisión Programático Presupuestal” de la institución. De todos modos, apuntó que, “según los avances actuales de la discusión, algo fundamental a priorizar son las condiciones de estudio y de trabajo”. “Particularmente teniendo en cuenta que el incremento en la matrícula requiere recursos, tanto en infraestructura (nuevos edificios en Montevideo y en el interior, y equipamiento) como en nuevos cargos de funcionarios docentes, técnicos, administrativos y de servicios”, agregó.

ANEP trabaja en un pedido presupuestal para “ir por un peso más”

Este lunes, entrevistado por la diaria Radio, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, sostuvo que “un problema significativo” del anuncio del gobierno sobre la Rendición de Cuentas es que será de “gasto cero”, y apuntó que la reasignación de recursos implica que “vamos a sacar de otro lado para ponerle un poquito más a las áreas prioritarias” y “no va a haber más dotación de recursos para el financiamiento de políticas públicas”. Sobre la educación en particular, señaló que faltan “equipos multidisciplinarios que hagan trabajo de seguimiento, captura y sostener trayectorias” estudiantiles.

Consultado por la diaria, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que en estos momentos se está trabajando en el pedido presupuestal que se hará al Poder Ejecutivo, pero adelantó que hay acuerdo en el Consejo Directivo Central (Codicen) para “solicitar un conjunto de recursos adicionales”. El jerarca no detalló la cantidad porque aún se trabaja en eso.

“Básicamente está orientado a continuar con las líneas que fueron financiadas en el presupuesto y que tuvieron bastante acuerdo; por ejemplo, en lo que tiene que ver con la universalización de nivel tres, la extensión del tiempo educativo en primaria y educación media básica, los temas de alimentación” en este último nivel, apuntó.

El presidente de la ANEP dijo que van “a ir por un peso más” en estas líneas de trabajo porque se trata de asuntos en los que ya se han hecho avances. “No es que estemos pidiendo para cosas que no estén pasando, sino para cosas que efectivamente estamos colocando en la Rendición de Cuentas y que ya se hicieron el año pasado”, indicó.

Sobre el diálogo con el Poder Ejecutivo, Caggiani resaltó que el año pasado “la mayoría de los recursos fueron para infancias y adolescencias”, y que el año que viene “va a haber más becas, más bonos de inicio de clase”. “Como nosotros venimos avanzando bastante bien, creemos que puede haber un énfasis que se puede hacer en esa línea que mencionaba”, subrayó.

Inés Cortés: “Hay niveles de subejecución” en varios incisos

Consultada sobre las afirmaciones de Silva, la diputada del Frente Amplio Inés Cortés dijo a la diaria que “ya no sorprenden las declaraciones antes de conocer el producto final”, puesto que la Rendición de Cuentas todavía se está elaborando. En ese sentido, a su modo de ver, el planteo del senador colorado resulta “muy apresurado”. “Esos son los lineamientos que se expusieron, pero no está terminado el trabajo”, recalcó.

Asimismo, Cortés señaló que, una vez que el gobierno presente la Rendición de Cuentas, “va a haber todo un trabajo parlamentario de reasignación de rubros”. “Todo dependerá de cómo se dé la discusión, y no en vano nos tomamos 45 días en cada cámara para recibir a cada uno de los incisos y escuchar las demandas”, apuntó.

La diputada frenteamplista señaló que “hay niveles de subejecución” en algunos organismos del Estado, y mencionó que se está trabajando en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda con el informe elaborado por la Contaduría General de la Nación sobre lo que ya se ejecutó. “Hay niveles de subejecución en varios incisos y habría que reasignar”, resaltó.

En ese sentido, Cortés dijo que “obviamente” las prioridades serán las que fueron delineadas por el Poder Ejecutivo y, por ende, “el oficialismo no se va a desmarcar” de ellas, pero planteó que “siempre hay un margen de discusión”.

Para la legisladora frenteamplista, la “clave” está en el informe de ejecución presupuestal de cada inciso. “Si ni siquiera ejecutás el presupuesto que te fue asignado, tenés que ponerte a ejecutar”, señaló, aunque aclaró que aún se está analizando el informe.

En el caso de la ANEP, Caggiani aseguró a la diaria que el organismo está ejecutando los recursos que se le otorgaron en el presupuesto.

En concreto sobre la Udelar, la diputada del oficialismo dijo que hay una preocupación a la interna del Frente Amplio para “ver de manera creativa de dónde se puede sacar” para que se le pueda “dar aire” a la institución en materia presupuestal.