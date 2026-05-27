Rendición de Cuentas: el gobierno prevé destinar 30 millones de dólares en 2027 para las transferencias dirigidas a la infancia

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó este miércoles un nuevo Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva, con el foco puesto en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que el gobierno debe enviar al Parlamento antes del 30 de junio.

Según un documento interno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al que tuvo acceso la diaria, el proceso de elaboración del proyecto presupuestal “se orientará a la eficiencia en el uso de los recursos y fomentará su reasignación hacia aquellas políticas con mayor impacto en el bienestar de la población”.

En una conferencia de prensa posterior a la reunión del gabinete, el titular del MEF, Gabriel Oddone, dijo que el equipo económico estableció determinados “lineamientos políticos” de cara a la Rendición de Cuentas, los cuales “ahora abren una instancia de trabajo bilateral entre los incisos y el equipo económico”, en referencia a los distintos ministerios.

Los cuatro temas “indispensables” que el Poder Ejecutivo priorizará en la Rendición de Cuentas son: la infancia, a través del “fortalecimiento” de las políticas y los recursos volcados en esta materia; la seguridad, mediante “el fortalecimiento de las inversiones y de los recursos asignados” a esas políticas, en particular lideradas por el Ministerio del Interior; las personas en situación de calle, a partir del “fortalecimiento” de los dispositivos que ya se están implementando y que “se tienen que seguir desarrollando en el futuro”, y el empleo, a través del avance en los lineamientos que establece la Ley de Empleo Integral, que fue aprobada en el Senado a principios de este mes y que actualmente está a estudio de la Cámara de Diputados.

Asimismo, con respecto a la recomendación que surgió del Diálogo Social de unificar y aumentar las transferencias monetarias dirigidas a niños, niñas y adolescentes, Oddone fue consultado sobre el monto de la inversión que se volcará a esto, y respondió que, si bien están “terminando de hacer esos cálculos”, para 2027 se destinarán alrededor de 30 millones de dólares.