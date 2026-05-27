Brasil y Japón dialogan sobre posible acuerdo y Csukasi afirma que “muchos países” van a “renovar el interés” por el Mercosur

La subsecretaria de Relaciones Exteriores dijo que habrá “una pequeña carrera en la que muchos países que hasta el momento no se terminaban de convencer van a renovar el interés en negociar” con el bloque regional.

Ya con la puesta en marcha del acuerdo comercial con la Unión Europea, el Mercosur tiene en agenda avanzar en un tratado de similares características con Japón. Según informó la agencia Reuters, funcionarios brasileños y japoneses ya han tenido dos reuniones preliminares por este tema y se prevé que haya un anuncio al respecto en el marco de la próxima cumbre del G7, que tendrá lugar en Francia del 15 al 17 de junio. En dicha instancia está previsto que haya un encuentro bilateral entre el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

De acuerdo con el medio japonés Nikkei, en el país asiático hay interés en torno a una posible reducción arancelaria para sus exportaciones de automóviles. Japón también se ha fijado el objetivo de diversificar sus fuentes de energía.

Consultada al respecto este martes en entrevista con Del Sol FM, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, señaló que “el Mercosur está en discusiones con Japón hace aproximadamente diez años”. Si bien destacó que entre el país asiático y el bloque regional siempre hubo “un canal de diálogo”, puntualizó que “por diversos motivos, de un lado y del otro, no se terminaba de estar del todo pronto para lanzar las negociaciones”. Entre las razones, mencionó las “resistencias” de Japón a “las exportaciones agrícolas del Mercosur” y, del otro lado, la preocupación de Brasil por “el eventual impacto que podría tener la industria japonesa” en su mercado.

La vicecanciller comentó que a fines de marzo, en el marco de una reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se desarrolló en Camerún, existió una conversación con representantes japoneses en la que se intercambió sobre “lo que entendíamos que podían ser los términos de referencia para iniciar una negociación”. “Todo parecería avanzar positivamente para que en el G7, en la reunión entre Japón y Brasil –nosotros; el resto del Mercosur no participa–, se pueda concretar un poco, no sé si el anuncio o por lo menos el cierre de esta etapa exploratoria que teníamos hasta ahora”, señaló.

El vínculo entre Uruguay y Japón

Los datos de la agencia gubernamental Uruguay XXI marcan que el año pasado las exportaciones uruguayas hacia Japón se situaron en 77 millones de dólares. La carne bovina acaparó más de la mitad de las ventas (52%); los subproductos cárnicos (31%) y la carne equina, porcina y otras (10%) se ubicaron en la segunda y la tercera posición, respectivamente. La cifra supone un aumento con relación a los dos años previos: en 2024 el total de exportaciones fue de 71,4 millones de dólares, mientras que en 2023 fue de 62,3 millones de dólares.

Durante su mandato, en el segundo semestre de 2022, el entonces presidente Luis Lacalle Pou realizó una visita oficial a Japón. En esa oportunidad, el exmandatario sostuvo que ambos países tienen “economías complementarias” y planteó la disposición de Uruguay de avanzar en un acuerdo comercial de tipo bilateral.

En diciembre de 2018, en tanto, ya en el cierre de su segundo gobierno, Tabaré Vázquez recibió en la residencia presidencial de Suárez y Reyes al entonces primer ministro japonés, Shinzo Abe. En esa ocasión, el expresidente uruguayo informó sobre el levantamiento de las restricciones del mercado del país asiático para la carne uruguaya ovina y bovina, desosada y madurada.

Asimismo, está previsto que el presidente Yamandú Orsi visite Japón en el transcurso de este año. Según Csukasi, entre los dos países hay “una agenda espectacular”. Señaló que Japón “ayudó muchísimo en el impulso para que nos aceptaran el ingreso al CPTPP”, en referencia al Acuerdo Transpacífico.

Con respecto a la negociación entre el Mercosur y Japón, la subsecretaria de Relaciones Exteriores dijo que se trata de algo previsible a partir de la entrada en vigencia del tratado con la Unión Europea, “porque el trauma ya lo viviste, la liberalización va a suceder”. Mencionó, por ejemplo, que Japón, “que tenía sus resistencias, ahora se encuentra con que una competencia directa como la europea va a ingresar al Mercosur con ventajas y ellos no lo van a poder hacer”. “Entonces, lo que se va a dar es una pequeña carrera en la que muchos países que hasta el momento no se terminaban de convencer van a renovar el interés en negociar con el Mercosur, y es verdad que Japón está en la cola”, expresó.

Con todo, Csukasi dijo que un eventual acuerdo entre los cuatros países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y Japón “tiene que suceder de forma eficiente”, porque “lo que no puede pasar” es que sea nuevamente “una negociación de 25 años, como la de la Unión Europea”.