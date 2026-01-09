Tras reunirse este viernes con el ministro de Asuntos Exteriores, Horii Iwao, Lubetkin dijo que “viene con el impulso de ampliar el escenario comercial” y pretenden dar “un salto de calidad superior en la relación entre Japón y Uruguay”.

“Dijimos al inicio que íbamos a focalizar con mucha fuerza en Asia, en los países del Golfo y a tratar de seguir avanzando lo que pudiéramos en la integración de América Latina. Lo estamos ejecutando”, consignó. Tras el encuentro, Japón transmitió la invitación para que Orsi haga una visita oficial a Tokio, algo que sucedería “probablemente este año” y que la contraparte uruguaya aceptó.

Consultado sobre un proceso de reconfiguración comercial, el ministro respondió que lo que hay es “una búsqueda de transformación absoluta” y, en lo que respecta a Uruguay, persiste una impronta de “medidas y pasos muy fuertes” para “no quedar como actores pasivos”.

“Estamos hablando de un gobierno que asumió hace 10 meses y que tiene el horizonte para ejecutar esto en los próximos cuatro años. Naturalmente, hay aspectos que vienen de las fases de gobiernos anteriores y es continuidad. La diferencia es que nosotros lo concretamos”, sostuvo y agregó que “el cambio de calidad es la concreción”.