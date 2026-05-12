Este lunes volvió a sesionar la comisión investigadora sobre la compra de la estancia de María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). En esta oportunidad, los legisladores recibieron a representantes de la Sociedad Fomento Colonia 33 Orientales de Florida y a la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón.

La instancia estuvo precedida por las declaraciones del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, quien dijo a la diaria que, a su entender, la comisión investigadora “ya no tiene razón de ser” porque “no hay ningún tipo de delito” en la adquisición del terreno de 4.400 hectáreas en el sur de Florida.

En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Colorado (PC) Juan Martín Jorge cuestionó la convocatoria a los productores lecheros a la comisión. A su modo de ver, se trata de “una maniobra distractiva” del oficialismo, ya que sus exposiciones no abordan la cuestión de fondo de la investigación, esto es, si hubo irregularidades en el proceso de compra.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Carlos Reyes dijo que todavía resta recibir a otra gremial, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez. Asimismo, adelantó que se está coordinando para finales de mayo la comparecencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien no integró la delegación del ministerio que, a mediados de abril, asistió a la comisión.

La visión sobre los dichos de Perrone

“A nosotros nos parecía que no había méritos como para crear la investigadora porque lo que se cuestionaba eran interpretaciones jurídicas que no ameritaban el ámbito”, expresó Reyes, en referencia a las declaraciones de Perrone. “Nosotros seguimos pensando lo mismo, [que] no hubo irregularidades”, agregó.

Según Reyes, hasta ahora en el trabajo de la comisión “no ha aparecido nada nuevo”. Asimismo, señaló que, en paralelo, el INC “ya hizo su descargo” en el proceso que se viene desarrollando a nivel judicial y remarcó que “la jurisprudencia siempre ha dado la razón en procedimientos que son similares”. La compra de María Dolores fue denunciada penalmente por legisladores de la oposición.

Por el contrario, el diputado del PC Carlos Rydström dijo a la diaria que en la comisión ya se han “comprobado muchos de los puntos” que originalmente se cuestionaban del proceso de compra de María Dolores. A modo de ejemplo, mencionó el incumplimiento del reglamento del INC “a la hora de tasar el campo” y la cantidad de votos que se requiere por ley para aprobar la compra.

Jorge fue más allá y sostuvo que “Perrone se confunde cuando dice que no se han probado delitos”, dado que el rol de la comisión investigadora es “confirmar la violación del resto de las normas” que no necesariamente implican una responsabilidad penal. “Si el señor después no quiere acompañar porque le hace el juego al Frente Amplio, allá él con su responsabilidad política”, expresó el diputado colorado, y agregó: “Es el modus operandi de este señor, que para mí no representa a Cabildo Abierto, porque estoy seguro de que Cabildo Abierto tiene otros valores y otros principios que los de estar haciéndole el juego al Frente Amplio”.

Para Jorge, la postura de Perrone “le hace bastante daño al trabajo serio de la oposición”. Afirmó que en diferentes intervenciones en la comisión el diputado cabildante “mancilló el honor” del dirigente colorado Nicolás Chiesa, quien actuó como apoderado de los expropietarios de María Dolores. “Sobrevuela en el aire con faltas éticas o legales de Chiesa que, al fin y al cabo, terminan dañando el honor de Chiesa, que vino voluntariamente a explicar todo”, expresó.

“No me importa lo que piensa Perrone, nosotros estamos para hacer cumplir las normas; tenemos una obligación seria y responsable como oposición de hacer cumplir las normas y no hacer un juego político barato como hace este señor”, subrayó el legislador del PC.