Hace un mes y medio que empezó a trabajar la comisión investigadora de la cámara baja sobre las presuntas irregularidades en la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), que fue impulsada por el Partido Colorado; y algunos de los miembros de la comisión ya tienen visiones tajantes sobre lo actuado.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, integrante de la comisión, señaló a la diaria que hasta ahora saca en limpio que “no hay ningún tipo de delito” en la compra de la estancia, y que “tampoco hay sobreprecio”, porque, “evidentemente, tiene un valor plus por la locación”. Para Perrone, “el único actuar por fuera de las normas” es el de Nicolás Chiesa, pero subrayó que eso lo deberá concluir la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Además, Perrone sostuvo que la investigadora es “una pérdida de tiempo, un capricho de ruido político”. “Dimos los votos ya sabiendo que no iba a haber nada. Fuera de eso, en estos días voy a dar mi parecer a la comisión: que esta investigadora ya no tiene razón de ser. Tal vez lo haga mañana [por este lunes, que hay sesión de la investigadora]”, adelantó Perrone. Resaltó que en la comisión están recibiendo a las gremiales lecheras, “para ver la unidad productiva”, por lo tanto, no están discutiendo “la mala praxis de la compra”. Además, subrayó que los lecheros van a la comisión y dicen “yo no sé por qué estoy acá”.

Sin ir más lejos, en la mañana de este lunes, la investigadora recibirá a representantes de la Sociedad Fomento Colonia 33 Orientales de Florida y de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón. Por eso, el diputado de CA se pregunta “qué tiene que ver eso con una investigadora por el supuesto delito de la compra de María Dolores”, y opinó que el diputado colorado Carlos Rydström, vicepresidente de la comisión, “ya le está tirando piedras a la luna”. Más allá de eso, Perrone subrayó que “es discutible la oportunidad de la compra”, pero destacó que ese tema ya “es una cuestión política”.

Rydström: “No vale cualquier cosa”

Por su parte, Rydström tiene una visión bastante diferente a la de Perrone. El diputado colorado señaló a la diaria que en el trabajo de la comisión le quedaron claros varios puntos, sobre todo los relacionados a “lo apurado que fue el proceso por parte del directorio” del INC. Y que el presidente del INC cuando se tramitó la compra, Eduardo Viera, “estaba violando la Constitución” al estar en ese cargo y ser colono, algo que “quedó claro” en la investigadora.

“Y hay temas que todavía nos parecen muy complejos e incorrectos, como violar la buena voluntad de dos privados a la hora de hacer un negocio, y está constatado que eso hizo el INC: tuvo un desvío de poder y se quedó con equipos de riego que no le correspondía quedarse. Eso quedó claro en las distintas convocatorias que hemos tenido”, sostuvo. Por lo tanto, para Rydström, el balance de la investigadora “es positivo”.

El diputado colorado subrayó que “no vale cualquier cosa, y lo político nunca debería estar por encima de lo jurídico, y no es conveniente que lo político esté por encima de lo técnico”. Y la compra de María Dolores, “pagando 7.400 dólares por hectárea, sin tener un plan claro, fue una apuesta desmedida y poco oportuna”. Además, sostuvo que al investigar verificaron que “no se cumplió” con el artículo 28 de la ley del INC (11.029), “que requiere que se justifique económica y productivamente el plan”.

En tanto, el diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir, presidente de la comisión, señaló a la diaria que la investigadora hasta ahora trabajó bien, porque “recibió un montón de información y nadie se negó” a comparecer. “Quedó en evidencia que no había ningún indicio firme de que podría haber algo para que el Parlamento investigara. Hasta ahora no se encontró nada extraño; al contrario, es un proyecto productivo que está queriendo salir adelante, con todas las dificultades que tiene la lechería en nuestro país”, finalizó.