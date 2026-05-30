Legisladores del FA firmaron una carta abierta al Congreso estadounidense en rechazo a las medidas contra Cuba

Caravana por la paz y contra el bloqueo imperialista en solidaridad con el pueblo de Cuba, el 28 de febrero, en Montevideo.

A través de la misiva, diputados y senadores del oficialismo hicieron “un llamado urgente a que cesen las políticas de bloqueo económico, y cualquier forma de injerencia externa”.

Un grupo de 13 senadores y 25 diputados del Frente Amplio (FA) firmaron una carta abierta dirigida al Congreso de los Estados Unidos en la que manifestaron su “profunda preocupación y rechazo” ante “la continuidad de las medidas de presión económica, restricciones unilaterales y recientes declaraciones que contemplan escenarios de intervención contra Cuba”.

Los legisladores frenteamplistas afirman que “las políticas de bloqueo y asfixia económica han generado graves consecuencias humanitarias para el pueblo cubano”, afectando de manera directa “el acceso a derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la educación y el bienestar de millones de ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables”.

“Resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI, persistan acciones que desconocen los principios del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, señalan en la misiva. Y advierten que “la profundización de estas medidas y cualquier amenaza de intervención solo contribuyen a aumentar tensiones en la región, debilitando esfuerzos de integración, estabilidad y convivencia pacífica en América Latina y el Caribe”.

Asimismo, los legisladores del FA valoran “las voces dentro de la comunidad internacional y del Congreso de los Estados Unidos” que han promovido “caminos distintos a la confrontación, apostando por el diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones diplomáticas”.

En ese sentido, a través de la carta se hace “un llamado urgente a que cesen las políticas de bloqueo económico y cualquier forma de injerencia externa contra Cuba, privilegiando mecanismos de entendimiento que permitan avanzar hacia relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la paz”.

“Reiteramos el compromiso con la defensa de la soberanía de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la construcción de una región latinoamericana unida, libre de amenazas y de medidas coercitivas que afectan a las poblaciones civiles”, concluye la misiva.

La carta lleva la firma de los senadores Aníbal Pereyra, Bettiana Díaz, Blanca Rodríguez, Daniel Caggiani, Eduardo Antonini, Daniel Borbonet, Eduardo Brenta, Óscar Andrade, Gustavo González, Felipe Carballo, Liliam Kechichian y Patricia Kramer, y de los diputados Alejandro Zavala, Aníbal Méndez, Bruno Giometti, Carlos Reutor, Carlos Reyes, Carlos Rodriguez Gálvez, Carlos Varela Nestier, Daniel Diverio, Diana Noy, Estela Pereyra, Federico Preve, Fernando Amado, Gabriel Tinaglini, Luis Gallo, Magela Rinaldi, Mary Araujo, María Inés Obaldía, Natalia Diaz, Pablo Inthamoussu, Sandra Nedov, Sebastián Valdomir, Susana Camarán, Sylvia Ibarguren, Tatiana Antúnez y William Martinez.