La comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) recibió este lunes a la Sociedad de Productores de Leche de Florida -departamento donde está ubicada la estancia- y al colorado e ingeniero agrónomo Nicolás Chiesa, quien firmó el documento de compraventa.

Antes de que se aprobara la conformación de la comisión investigadora, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone había condicionado su voto a que se invitara a Chiesa, quien en el período pasado se desempeñó como director de la Granja, por su rol en la venta de la estancia, cuyos dueños eran peruanos. Actualmente Chiesa está al frente de la dirección de Descentralización de la Intendencia de Canelones.

En agosto de 2025, cuando ya estaba en la intendencia canaria, Chiesa firmó el documento de compraventa y entregó el campo “a pedido” de los dueños. En diálogo con la diaria, el dirigente colorado explicó que su vínculo con la familia Lumbroso, que era propietaria del campo, tiene 20 años. “Conozco a la familia, a las hijas, las nietas”, comentó.

“Yo termino firmando, porque no había quien firmara, [pero] quien llevó adelante toda la negociación fue otra persona, que era el apoderado natural, que era el doctor [Haroldo] Spalter, que es uruguayo. Como eso se demoró tanto, justo cuando había chance de que se firmara, él se tenía que ir de viaje y no quedaba otra persona de confianza de los directores de la empresa; entonces, me pidieron si yo podía sustituir el poder [que] Spalter me delegó a mí”, resumió. Y subrayó: “Yo lo que hice fue firmar y entregar el campo, no es mucho más que eso”.

Chiesa señaló que, cuando le solicitaron firmar, pidió al estudio de Spalter que se verifique la legalidad del acto. “Lo chequearon, y dicen: ‘Vos dejaste el cargo [en el MGAP], no tiene nada que ver, podés hacerlo, no involucra Ganadería con el INC”, afirmó.

Uno de los cuestionamientos de Perrone a Chiesa era la posible violación del artículo 566 del Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos, que prohíbe a los “ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen una función pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza” a contratar con el Estado y dispone que los mismos deben “excusarse de intervenir en el proceso de contratación”.

Según Chiesa, la prohibición dispuesta por el artículo se refiere a “negociar con el Estado”, es decir, “fijar precios, acomodar las pautas”. “Yo lo único que hice fue un mandato específico, tenés el poder solamente para firmar. Es un trámite administrativo, el informe jurídico lo dejó claro”, aseguró.

En diálogo con la diaria, Perrone dijo que mantiene “la gran duda” acerca de por qué Chiesa no le comunicó a su sector político, Vamos Uruguay, sobre la firma. Consultado al respecto, Chiesa dijo que no avisó a los integrantes de su partido para que “la política no se mezcle” con el vínculo que tiene con la familia peruana, y de este modo no generar “ruido político”.

En ese sentido, el diputado colorado Carlos Rydström, quien preside la comisión y forma parte de Vamos Uruguay, dijo a la diaria que Chiesa “dio una explicación muy clara de cómo entra él en el tema y por qué, dejando bien en claro que no se benefició del negocio”.

En el informe que presentó ante la comisión, Chiesa manifestó: “No decidí comprar, no recomendé comprar, no voté comprar, no tasé, no negocié y no representé al Estado”. “Si la comisión quiere analizar la regularidad de la compra, debe mirar dónde se formó la voluntad administrativa y quiénes intervinieron en ella. Mi firma final no puede transformarse en el centro de la investigación, salvo que se quiera desviar el foco de los actos donde efectivamente se tomó la decisión”, afirmó.

La estancia María Dolores puede significar algo “positivo”

En cuanto a la comparecencia de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, su presidente, Fernando Lugea, dijo a la diaria que, a su juicio, el proyecto de María Dolores “es una buena iniciativa”. Mencionó, como ejemplo, el aporte que se puede hacer a los productores con el banco de forraje, que es “lo que más determinación tiene hoy para el éxito del productor lechero”.

Lugea también mencionó el campo de recría. “Hay que darse cuenta que no estamos en un medio tan grande, y que los campos de recría empiezan a competir uno sobre otro, y a veces el tener pocas terneras, el recibir pocas terneras, pocas vaquillonas de los productores hace que los costos de los campos de recría se compliquen”, expresó.