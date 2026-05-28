Rendición de Cuentas “preservará los incrementos presupuestales previstos” pese a menor crecimiento, explicó Arim

El director de la OPP aseguró que la intención es “abrir los espacios fiscales” para atender las áreas prioritarias, lo que exige “un claro ejercicio de priorización”

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicaron este miércoles en conferencia de prensa, después del Consejo de Ministros que se realizó en la Torre Ejecutiva, cuáles serán los lineamientos de la próxima Rendición de Cuentas que el gobierno tiene que remitir al Parlamento antes del 30 de junio.

En esa instancia, Oddone anunció que el Poder Ejecutivo tiene previsto destinar 30 millones de dólares en 2027 para transferencias dirigidas a la infancia, en base a una “reasignación dentro del Poder Ejecutivo”. Según supo la diaria, en esta Rendición de Cuentas no se prevén recursos adicionales respecto a lo que ya quedó establecido en el presupuesto, pero tampoco recortes.

El director de la OPP aclaró a la diaria que la Rendición de Cuentas “preservará los incrementos presupuestales previstos para 2027 –del orden de 50 millones de dólares– y asegurará cumplir las metas fiscales, con las trayectorias que en este plano marcó la ley de presupuesto quinquenal aprobada el año pasado y que permanecen inalteradas”.

Señaló que, si bien se logró que en 2025 y 2026 el país “continúe creciendo, creando empleo de calidad e incrementando el salario real”, y eso es “una excelente noticia”, “el crecimiento fue algo menor de lo previsto en 2025 y también habrá algún ajuste menor a la baja en la proyección 2026”. “Lo cual, por supuesto, también incide en las proyecciones de recaudación”, acotó.

En este contexto, el gobierno se propone “abrir los espacios fiscales” necesarios para priorizar cuatro áreas que fueron definidas como “sensibles y necesarias: el fortalecimiento del sistema de protección social a la infancia, cuya necesidad emergió del Diálogo Social como una recomendación consensual; la seguridad; [la] situación de calle; y la inversión y la creación de empleo”.

“¿Cómo se abre el espacio fiscal para atender estos incrementos en estas áreas? Vía un ejercicio de priorización política que implica, en 2027, reasignar partidas dentro del presupuesto del Poder Ejecutivo hacia estos fines, centrales para el gobierno y la ciudadanía”, aclaró.