FA inicia discusión de cara a su Congreso: uno de los temas en agenda es el plan de acción y la proyección hacia 2029

El primer hito será este sábado, cuando el Plenario Nacional apruebe el documento de análisis de coyuntura que servirá como disparador para las cuatro comisiones que trabajarán en el “documento estratégico” que abordará la instancia orgánica planificada para octubre.

La Mesa Política del Frente Amplio definió en su reunión de este lunes un plan de trabajo de cara a su Congreso Ordinario. La instancia, que se denominará José Pepe Mujica y se desarrollará a mediados de octubre, precederá a las elecciones internas en las que la fuerza política definirá la conducción de los organismos nacionales, las mesas departamentales y también la presidencia del partido. Si bien en el último tiempo la autoridad máxima de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, sumó el apoyo de los principales sectores políticos de cara a su reelección, en los inicios de esta semana también se avanzó en otro de los aspectos importantes: la organización de los contenidos políticos que serán abordados en la instancia orgánica.

Concretamente, la Mesa Política definió el “índice temático” del “documento estratégico” que se construirá como base de la discusión del Congreso. Asimismo, se acordó la representatividad sectorial en las cuatro comisiones que deberán consolidar el documento a través de los ejes definidos. A partir de un Plenario Nacional previo al Congreso de octubre, este documento deberá bajar a los comités de base, dando lugar así a la preparación de su discusión final.

Sin embargo, antes de todo eso, el primer mojón será este sábado, cuando se desarrolle un nuevo Plenario Nacional del FA. De acuerdo con lo que informó la diaria semanas atrás, la coalición de izquierda llega a esta instancia con un “informe de coyuntura” interno como disparador. Luego del Plenario Nacional del sábado, con agregados y cambios, ese documento será uno de los principales recursos que servirán como base del trabajo de las comisiones que entrarán en funcionamiento en los próximos días de cara al Congreso. la diaria también pudo saber que en la instancia del sábado los sectores deberán definir quiénes serán los encargados de su representación en esos órganos de discusión programática.

En la discusión del documento estratégico habrá seis lugares para la lista 1001 (Partido Comunista), cinco lugares para la 609 (MPP) y cuatro para la 95 (Fuerza Renovadora). Por su parte, la lista 90 (Partido Socialista) y la 1813 (Liga Federal) tendrán dos representantes en cada caso. Por último, la lista 99000 (Espacio Socialdemócrata Amplio), el espacio Ir, la Vertiente Artiguista, el Partido por la Victoria del Pueblo y el sector PAIS tendrán un representante cada uno. En las bases, Montevideo tendrá 12 representantes, Canelones, cuatro, y el resto del país, nueve.

Por votación de la Mesa Política, también se aprobó la participación en “una de las cuatro comisiones” de delegados de los sectores Compromiso Frenteamplista, Casa Grande, Baluarte Progresista, Movimiento Socialista y el Partido Obrero Revolucionario (POR).

Los temas de las comisiones para el documento estratégico

Se definieron cuatro comisiones para la discusión del “documento estratégico” del Congreso. Una de ellas se titula “Coyuntura internacional” y, según el índice temático al que accedió la diaria, buscará profundizar en el “escenario global y regional” con foco en el “análisis de las tensiones geopolíticas actuales y la reconfiguración del poder global”. También se mirará el “impacto de la coyuntura internacional en América Latina y en los procesos de integración regional”, procurando en todos los casos pensar la posición del FA a partir de “definiciones programáticas y consolidación de la postura antiimperialista”.

Otra de las comisiones abordará el “Balance político” a partir de la “evaluación de la puesta en práctica” de las definiciones del Congreso “Cincuenta años de unidad” (octubre de 2021) y del “proceso político posterior” que implicó acciones como “El FA te escucha”. Asimismo, también se tendrán en cuenta los “aprendizajes” del “primer ciclo de gobiernos progresistas” y la “evaluación del fortalecimiento de la estructura política orgánica” que terminó en un cuarto gobierno nacional y cuatro gobiernos departamentales. Por último, se analizará el primer año de gestión.

Una tercera comisión se denominará “Estrategia política y línea programática para el ciclo progresista”, y abordará los “ejes estratégicos centrales y prioridades de las políticas públicas de izquierda”. En esta línea, se buscará alcanzar una “caracterización del modelo de desarrollo económico, social y cultural”, profundizando en los “acuerdos y alianzas políticas necesarias para asegurar el avance del cumplimiento del programa de cara al ciclo progresista”.

Por último, una cuarta comisión buscará “pensar la izquierda del futuro”. En su caso, tendrá como desafío poner sobre la mesa “nuevas formas de vinculación con la sociedad, herramientas tradicionales de militancia y participación”. Una de las líneas de lo que se discutirá será “la organización territorial y los comités de base como motores del cambio”, así como “el papel de las juventudes en la fuerza política” y la “vinculación” de la fuerza política con “la diversidad territorial del país”. De forma más específica, en este mismo espacio se tendrá en cuenta el “diálogo con colectivos” como son, por ejemplo, “feminismos, ambientalismo y diversidades”.

Paralelamente, en el mismo espacio, se evaluará “el papel de la fuerza política en el proceso de transformación”, poniendo foco en aspectos como su “relación” con el “gobierno, trabajadores organizados y sociedad”, así como también en su “presentación electoral” y el “desarrollo de los proyectos políticos departamentales y municipales”. Como corolario, se planteará en este espacio el tratamiento del “plan de acción y proyección temporal hacia 2029”, donde se espera definir “metas e hitos políticos clave para el ciclo actual”.