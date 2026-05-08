Entre el 16 y el 18 de octubre, el FA celebrará un nuevo Congreso Ordinario que se denominará José Pepe Mujica y precederá a las elecciones internas en las que se definirá la conducción de los organismos nacionales, las mesas departamentales y también la presidencia del partido.

A mediados de abril el secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Óscar Andrade, hacía público el apoyo del espacio político a la reelección de Fernando Pereira como nuevo presidente del Frente Amplio (FA). Con este respaldo, el dirigente sumaba un puntal más a su candidatura, que ya contaba con declaraciones de apoyo –con distintos niveles de formalidad– de la Vertiente Artiguista, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento de Participación Popular y Seregnistas. Ahora, a esa lista se suman el Partido Socialista (PS) y La Amplia.

El sector de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, lo hizo oficial a través de un comunicado emitido el pasado lunes. En el mensaje, La Amplia destacó que reunidas sus bases “de todo el país”, entendieron que “es tiempo de reafirmar el rumbo colectivo, de sostener la unidad y de proyectar el futuro con audacia”.

El espacio político destacó la “entrega” y “compromiso” del presidente del FA, así como su papel de “pieza fundamental” para “el avance” de la fuerza política.

Por otra parte, fuentes socialistas confirmaron a la diaria que luego de la reunión a fines de mayo de su Comité Central, se anunciará el apoyo a Pereira para un nuevo mandato en la presidencia del FA. Se detalló que el Comité Ejecutivo socialista “ya resolvió” impulsar la reelección del dirigente por “unanimidad”. Se entiende que es la persona “más conveniente” para el momento histórico, dada la “impronta” que ha mantenido a lo largo de la gestión, indicaron las fuentes.

Los que faltan

Uno de los sectores con representación en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo que no anunció aún su apoyo de cara a la presidencia del FA es El Abrazo. Fuentes del espacio que tiene como una de sus principales figuras a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijeron a la diaria que aún no se ha abordado el tema. Por lo pronto, se señaló que “lo más probable” es que se terminen decantando por el apoyo a Pereira, hasta ahora el único nombre sobre la mesa. Luego de despejar otros “temas urgentes”, la decisión será abordada en el seno del secretariado de El Abrazo, espacio que sesiona semanalmente.