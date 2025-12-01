El intendente de Montevideo, Mario Bergara, y el secretario general electo del PDC, César Falcón, el 29 de noviembre, en la convención nacional del sector.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) renovó sus autoridades el sábado en una convención nacional. El actual director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Juan Martín Fernández, fue designado como nuevo presidente del sector, que forma parte de la agrupación Seregnistas –junto con Fuerza Renovadora y Asamblea Uruguay–, dentro del Frente Amplio (FA). A su vez, Mónica Bueno fue electa vicepresidenta del sector, y César Falcón, secretario general.

Al término de la convención nacional, el PDC manifestó en una declaración que el sector apuesta por un proyecto político “profundamente democrático, humanista y popular, comprometido con la igualdad, la libertad, el pluralismo, el bien común, la diversidad y los derechos humanos”.

“Trabajamos por un país más justo y solidario, con prioridad en quienes viven en mayor vulnerabilidad; un país donde haya trabajo para todos y todas, donde cada persona pueda desarrollar plenamente su proyecto de vida, donde la convivencia sea segura y pacífica, sostenida por el cuidado mutuo y el respeto al ambiente”, expresó el PDC.

Asimismo, el sector resaltó sus compromisos con la “reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza” y “la justicia fiscal y una economía al servicio del desarrollo y la igualdad”. En tal sentido, en la declaración se destacan las “importantes acciones” impulsadas por el gobierno mediante el presupuesto quinquenal, como “el impuesto a los muy altos patrimonios netos no productivos”, en referencia a las ganancias de depósitos en el exterior.

Asimismo, en línea con las bases programáticas del FA, el PDC marca su disposición a revisar el sistema tributario para “avanzar en justicia social e igualdad, sosteniendo la actividad productiva”. En particular, el sector llamó a considerar “la posibilidad de un IVA personalizado y gravar el 1% al 1% más rico del país”.

En diálogo con la diaria, Fernández dijo que este posicionamiento tiene como base el convencimiento de que “es posible cambiar” los “niveles de pobreza infantil” que tiene Uruguay. “Podemos pensarnos, como país, que eso puede ser diferente”, afirmó el flamante presidente del PDC.

Por otra parte, Fernández mencionó algunas acciones del gobierno nacional que, sostuvo, van en la misma línea, como el presupuesto y el Diálogo Social, convocado para reformar el sistema de seguridad social. Dijo que en este proceso de intercambio “se está repensando el diseño del sistema de transferencias orientadas a la infancia y al sistema de cuidados”.

De todos modos, el jerarca del Mides remarcó que “obviamente se necesitan más recursos” para mitigar la pobreza infantil. Por eso, sostuvo que “hay que tomarse en serio la propuesta que hace el PIT-CNT, o alguna variante de esa propuesta”. “En principio, nos parece bien orientada, nos parece una propuesta que es de izquierda y que va en un sentido de bajar la desigualdad”, agregó.

Con todo, Fernández puntualizó que la pobreza infantil es un problema “estructural”, que no se solucionará únicamente con el impuesto al 1%. “Hay que generar políticas de empleo, hay que generar políticas de educación, de cuidados, para que realmente esa estructura cambie”, agregó.

En cuanto a la postura del PDC sobre la iniciativa del PIT-CNT, Fernández expresó: “Esa discusión se tiene que dar a la interna del Frente Amplio; nos parece importante que se discuta a la interna de la fuerza política y a la interna del gobierno, y que con ese horizonte se busque cuál es la mejor forma de ir acercándose”.

Por último, el presidente del sector valoró de manera positiva el hecho de que el PIT-CNT haya propuesto que la recaudación de este gravamen sea destinado a un fondo específico para la pobreza infantil. “Si se está pensando recaudar más y esa recaudación tiene un objetivo, cuanto más se blinden esos posibles ingresos, mejor”, añadió.

Sobre Gaza y la reelección de Fernando Pereira

Por otra parte, el PDC se pronunció a favor del alto al fuego en la Franja de Gaza y abogó por el “fin del genocidio contra el pueblo palestino” y el “respeto irrestricto al derecho internacional y los derechos humanos”. “La paz exige una solución política justa y duradera, basada en la autodeterminación y la coexistencia pacífica de todos los pueblos del mundo”, expresó el sector.

En cuanto a la próxima elección interna del FA, el PDC confirmó su apoyo a la reelección de Fernando Pereira como presidente de la fuerza política. Según el sector, Pereira “ha combinado firmeza ética, apertura al diálogo, construcción de unidad y una defensa clara de las personas y comunidades más vulneradas”. También se señala que, bajo la conducción de Pereira, el FA “fortaleció su cohesión interna, amplió su escucha territorial y reafirmó una vocación de mayorías”.

“En base a estos resultados, y porque su liderazgo expresa con claridad los valores humanistas que también orientan a nuestro partido, manifestamos nuestro apoyo a su candidatura para continuar en la presidencia del Frente Amplio”, manifestó el sector.