Bancada del PN en Florida propuso duplicar los montos de las compensaciones que perciben los ediles

El proyecto, que según el FA se pretendía votar horas antes del debut de Uruguay en el Mundial, finalmente no será votado; el oficialismo departamental aspiraba a que los ediles titulares percibieran 61.776 pesos y los suplentes, 27.456 pesos.

La bancada del Partido Nacional (PN) en la Junta Departamental de Florida presentó un proyecto para incrementar en un 100% el monto de dinero que los ediles perciben como compensación de gastos por asistir a los plenarios y a las comisiones del órgano.

El sistema actual, aprobado en 2013, establece un monto que se ajusta anualmente por el índice de precios del consumo y que desde marzo de 2026 asciende a 30.779 pesos para los ediles titulares y 13.941 pesos para los ediles suplentes, siempre y cuando hayan registrado asistencia a las sesiones del plenario –dos sesiones ordinarias por mes– y a más de 50% de las sesiones de la comisión que el edil integre. Cada uno de los 31 ediles titulares tiene tres suplentes; si bien no participan todos, sí es frecuente una amplia concurrencia de ediles suplentes a las sesiones del deliberativo departamental, así como a las comisiones que integran.

El viernes ingresó a la Junta Departamental un proyecto que plantea que los titulares perciban nueve bases de prestaciones y contribuciones (BPC), por lo que el reintegro mensual alcanzaría los 61.776 pesos. Para los suplentes, en tanto, se plantean cuatro BPC, lo que equivale a 27.456 pesos.

El edil nacionalista Cayetano Stopingi, líder del sector Podemos, que integra el gobierno departamental de Carlos Enciso (Agrupación Manuel Oribe, lista 62), dijo a la diaria que el reintegro actual “viene presentando algunas inequidades”, sobre todo entre “los que viven en la ciudad y tienen el edificio de la Junta Departamental a un par de cuadras y aquellos que tienen que hacer 100 kilómetros o más”. Afirmó que para muchos ediles el monto establecido “no solo no llega a cubrir los costos, sino que incluso tienen que poner dinero de sus bolsillos para poder sustentar la actividad”.

“Como PN entendíamos que era el momento de empezar a debatir y conversar”, por lo que, “después de varios meses de conversaciones informales con ediles de los tres partidos”, fue presentada “una propuesta inicial”, señaló, y apuntó que “en todo momento la intención del PN, más allá de que tiene las mayorías necesarias como para poder sacar el proyecto, fue que este tema se converse de forma responsable y políticamente madura, cosa que lamentablemente no pudo ocurrir”.

Stopingi dijo que, si bien esas diferencias entre ediles de Florida capital y del interior del departamento llevaron a que, en las conversaciones informales, se manejen alternativas a cómo diseñar el sistema de reintegros, de todos modos, se propuso plantear la duplicación de los montos porque, “cuanto menos sean los recursos para los reintegros de gastos, más queda en evidencia la inequidad”.

Una propuesta “bastante inoportuna”

El viernes, al divulgarse el texto del proyecto, en los medios locales y las redes sociales se sucedieron las reacciones tanto de ediles y dirigentes políticos de la oposición como de la población. Stopingi entiende que fueron “reacciones adversas y algunas hasta sorprendentes”, lo que “muestra a las claras que ese debate maduro y ese trabajo serio no van a poder ser en este ejercicio”. “Nos ilusionamos con que podía llegar a pasar”, admitió.

El edil frenteamplista Fabiel González, del Partido Comunista, así como el edil colorado Juan Augusto Corujo, de la lista 22, manifestaron a la diaria que las inequidades pueden ser discutidas, pero no tal como se pretendió con la presentación de este proyecto.

González indicó que la bancada del PN aspiraba a que la propuesta fuera incluida en la sesión extraordinaria del lunes 15 de junio a las 17.00, para ser votada mientras la atención pública estaba concentrada en el debut de la selección uruguaya en el Mundial de fútbol. “A mí me da un poco de vergüenza. Me indignó mucho la presentación de este proyecto, sobre todo por la situación por la que está pasando Florida”, dijo, recordando que hace seis meses fue aprobado un fideicomiso por diez millones de dólares para la Intendencia de Florida, siendo uno de sus destinos pagar deudas atrasadas a proveedores locales.

“En algunas conversaciones informales yo manifesté que no estaba de acuerdo”, señaló, por su parte, Corujo. “Me parecía demasiado, y es algo que hay que evaluarlo bien, porque la discusión sobre los reintegros de gastos de los ediles departamentales es mucho más profunda, y se tendría que dar tiempo. El PN está improvisando y apurando mucho algunos temas y este tipo de temas, como otros, necesitan de mucho más tiempo y reflexión”, y no “imposiciones”.

González remarcó que la propuesta pertenece al sector Podemos, que fue desde donde se realizaron las conversaciones informales con ediles de la oposición. Lo que en principio “era un rumor de pasillo”, se convirtió en una idea más definida de duplicar los montos de los reintegros, ante lo cual la bancada del Frente Amplio (FA) “rápidamente tomó como resolución que, si este proyecto se presentaba, no íbamos a estar de acuerdo”, señaló. Admitió que actores de Podemos hablaron “con algunos ediles del FA, que lo llevaron a la bancada”.

Corujo definió la propuesta elevada el viernes como “bastante inoportuna”. “Lo vimos como algo más estratégico que otra cosa, por lo cual desde el Partido Colorado no se iba a votar”, añadió.

El mismo viernes en que fue presentado el proyecto, la departamental del Movimiento de Participación Popular emitió una declaración pública, en la que se señala que “no están dadas las circunstancias para realizar esta modificación, ni para discutir de fondo la justicia o no del reintegro de gastos para los ediles”. “Nuestro grupo resolvió que no acompañará ninguna propuesta que implique un aumento de los montos de los reintegros de gastos”, añadió el sector.