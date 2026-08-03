Ante la situación “crítica” de Salto, Fratti llamó a “pensar” en un seguro obligatorio para algunos sectores productivos

La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados sigue recibiendo a autoridades del Poder Ejecutivo para tratar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Este lunes fue el turno del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. Al término de la sesión, Fratti dijo en una rueda de prensa que prevé contar “con la mayoría de los votos de los legisladores” para el articulado de su cartera.

Al margen del proyecto presupuestal, Fratti dijo que en este momento el foco del ministerio está puesto en la situación de emergencia que se está viviendo en el departamento de Salto, a causa de los episodios climáticos adversos vividos días atrás.

“Estamos recibiendo los formularios de los productores sobre daño total, moderado y leve; esto lleva un planillado que lo cruzamos con la Dirección de la Granja y, con base en eso, vamos a ver hasta dónde nos da el paño, pero contamos con refuerzo del Ministerio de Economía”, destacó el ministro, aunque aclaró que aún no se tienen los “números” exactos de dicho refuerzo, dado que todavía se están “procesando” los daños que se deben “atender”.

“Es crítica la situación. Hay en el entorno de 300 afectados y solo 80 o 90 de ellos con seguro”, señaló Fratti. En esa línea, y con referencia a lo que ha conversado con algunos de los legisladores, Fratti llamó a que el país vaya a un “seguro mucho más generalizado”. “El país no va a soportar que cada vez que tengamos emergencias como esta tengamos que asistir totalmente a algunos productores porque no tomaron el seguro”, afirmó.

“Hace 20 años que nos dicen los científicos que los eventos climáticos se van a suceder más asiduamente y con mayor intensidad. Tenemos que prepararnos, y prepararnos para lo que viene es que hay rubros que sí o sí tendrán que tener seguro y, si no, no van a poder tener asistencia del Estado”, planteó el jerarca. Consultado sobre si esto puede significar la implementación de un “seguro obligatorio”, como ya existe en el caso de los autos, Fratti respondió que sí y comentó que, “si no te da” desde el punto de vista económico, el seguro podría ser parcial.

El ministro insistió en que, por lo menos, hay que avanzar hacia “un seguro de mínima que te permita que vos puedas reponer los nailon o que puedas reponer la parte productiva para seguir trabajando”. “Se ha planteado esto muchas veces, pero creo que ahora lo queremos plantear con mucha fuerza, aprovechar esta instancia para transmitir que hay que pensarlo”, concluyó.

El Niño y la necesidad de un fondo

“Nuevamente, nosotros insistimos en la necesidad de que exista financiamiento para el Fondo Agropecuario de Emergencia, sobre todo ante lo que recientemente vivimos en el departamento de Salto, pero también por todo lo que podemos llegar a vivir sabiendo que estamos en un año de Súper Niño”, expresó, por su parte, el diputado colorado Carlos Rydström, quien en el período pasado se desempeñó como director de Desarrollo Rural. “Sabemos las inclemencias que nos trae el cambio climático y la necesidad de que el propio ministerio tenga herramientas para apoyar a todos los productores”, acotó.

En ese marco, el diputado colorado anunció que presentó un artículo aditivo para financiar el Fondo Agropecuario de Emergencia. Y aseguró que desde el oficialismo nuevamente se “volvió a confesar” que para los 300 productores de Salto “no se declara la emergencia agropecuaria porque no hay dinero”. “Lo que nosotros decimos es que las prioridades están mal” y que “hay que poner a disposición todo lo que se tenga para poder levantar del suelo a los productores”, expresó. En el artículo aditivo, Rydström propone reasignar parte de los fondos dispuestos para el Instituto Nacional de Colonización hacia el Fondo Agropecuario de Emergencia.

Con respecto al seguro obligatorio sugerido por Fratti, el diputado colorado dijo que no está en “desacuerdo con la necesidad de los seguros”, aunque apuntó que durante el tratamiento de la ley de presupuesto el gobierno mostró señales contrarias. De todos modos, Rydström sostuvo que hablar de seguros “es mirar a mediano y largo plazo”, mientras que pensar en habilitar más fondos de emergencia es para los productores que están “siendo afectados hoy y los que quizás sean afectados mañana”.