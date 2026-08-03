Presidente del BID se reunió con Orsi y anunció que se aumentará el financiamiento a Uruguay

“Estamos cada vez más optimistas con lo que podemos hacer acá”, afirmó Ilan Goldfajn luego del encuentro con el mandatario en la Torre Ejecutiva.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este lunes en la Torre Ejecutiva con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el israelí-brasileño Ilan Goldfajn. Al término del encuentro, Goldfajn informó en una conferencia de prensa que el directorio del organismo internacional ya aprobó “la estrategia país de Uruguay de 2026 a 2030”, que abarca tanto al sector público como al sector privado.

El jerarca mencionó que los recursos previstos para este plan se sitúan en 5.000 millones de dólares para el transcurso del quinquenio, lo que supone “un aumento significativo” en comparación con “los cuatro años anteriores”. “Desde que aprobamos la estrategia pensamos que se podía subir nuestra estimativa de 4.200 hasta 5.000, es decir, estamos cada vez más optimistas con lo que podemos hacer acá”, expresó. Apuntó, además, que para este año el BID prevé otorgar a Uruguay un financiamiento “récord” de 1.650 millones de dólares, “que es más que el triple que 2025”.

La visita del presidente del BID se da unos días después de que, también en la Torre Ejecutiva, Orsi recibiera a la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La jornada de Goldfajn en Uruguay incluyó reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y con el ministro del Interior, Carlos Negro. En ese sentido, Goldfajn comentó que se han firmado acuerdos para potenciar la innovación y la competitividad en Uruguay, así como para mejorar el sistema penitenciario y la capacitación de los funcionarios policiales. También mencionó que “hay negociaciones para un nuevo programa de apoyo para preparar la implementación del acuerdo Mercosur con la Unión Europea”.

Consultado sobre los ejes de su reunión con Orsi, el presidente del BID manifestó: “Hablamos de estos pilares, la seguridad, la innovación y la competitividad, el bienestar, la movilidad y los servicios básicos”.