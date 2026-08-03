El PN celebra su 190° aniversario con la reaparición de Lacalle Pou: “No esperamos otra cosa que un discurso bien blanco”

Este lunes, sesionó el directorio del Partido Nacional (PN) con varios temas en agenda, entre ellos, los preparativos del 190° aniversario de la fuerza política. El viernes 7, con el Congreso Nacional de Ediles, se dará el puntapié inicial a varias instancias de conmemoración que tendrán como principal evento el acto del domingo 9 en la plaza Matriz, donde dará un discurso el expresidente Luis Lacalle Pou.

“Quienes conocemos a Luis no esperamos otra cosa que un discurso bien blanco, dirigido a la interna del Partido Nacional y a la historia del Partido Nacional”, afirmó el exministro de Defensa e integrante del directorio, Armando Castaingdebat, consultado por cuál es la expectativa sobre el discurso del exmandatario, que se ha mantenido alejado de la agenda pública. Castaingdebat señaló que durante la mayor parte de su historia, el PN fue “oposición y, a pesar de eso, aprendimos de la oposición para cuando nos toca gobernar hacer las cosas que hay que hacer sin tenerle miedo a los costos o réditos políticos, pensando en la gente y pensando en el país”. “Por eso el domingo no esperamos otra cosa que un discurso bien blanco de Luis”, reafirmó.

El directorio también recibió al diputado nacionalista Pablo Abdala, quien realizó una puesta a punto sobre el trabajo de la comisión especial que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama. Castaingdebat compareció ante la comisión el pasado lunes y este lunes concurrió la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

El caso Cardama es uno de los pocos temas sobre los que Lacalle Pou declaró públicamente. En octubre del año pasado, tras concurrir a una sesión del directorio, el expresidente dijo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, se “pasó de rosca” y apuntó a que hay “una decisión política de no continuar con lo que hizo el gobierno anterior”.

Al respecto de los hechos vinculados a Cardama, Castaingdebat afirmó que “no ha salido a luz ningún hecho delictivo ni apartado de la ley, ni por fuera del Tocaf [texto ordenado de contabilidad y administración financiera], ni por fuera de lo que recomendaba o lo que dictaminó el Tribunal de Cuentas”. Sobre la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato, señaló que “quedan puntos oscuros” en torno a cómo va a terminar esta historia con una demanda varias veces millonaria que los responsables del astillero Cardama están haciendo al Uruguay”.

El exministro sostuvo que, a lo largo del trabajo de la comisión investigadora, lo que “ha quedado claro es que frente a un mismo hecho se generan dos relatos totalmente diferentes”. En ese sentido, apuntó que, por un lado, hay “un tema que, en su momento, va a laudar la opinión pública”; y otro que “laudará la Justicia”. “Nosotros siempre tuvimos bien claro que el bien mayor para el país era poder contar con las OPV. Indudablemente, para otros el bien mayor no era ese y se buscó algún tipo de rédito político de un hecho que lamentablemente al Uruguay le va a terminar saliendo muy caro”, cuestionó Castaingdebat.