Profesionales de la CJPPU se movilizaron contra el decreto que dejó sin efecto los timbres en la salud

La Asociación Civil de Profesionales Independientes rechazó la decisión del Poder Ejecutivo; su presidente Sergio Bedrossian dijo que “llama poderosamente la atención la velocidad con la cual actuó” el gobierno.

Este lunes al mediodía, la Asociación Civil de Profesionales Independientes se movilizó frente a Torre Ejecutiva en rechazo al decreto que firmó el presidente de la República, Yamandú Orsi, y dejó sin efecto la resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) para habilitar el cobro de timbres profesionales en actuaciones médicas.

De acuerdo con una publicación del grupo en redes sociales, consideran que se trata de una “sistemática violación” a sus derechos y entienden que el timbre profesional es “el equivalente al aporte patronal” que paga la persona que utiliza sus servicios.

El presidente de la agrupación, Sergio Bedrossian, dijo a la diaria que prevén explicar que el marco en el cual el Poder Ejecutivo definió el decreto está caracterizado por una “velocidad tremenda y con una dirección que, para Profesionales Independientes, entra dentro de lo que son los procedimientos que atacan al afiliado y a sus derechos”. En ese sentido, repasarán la “historia de lo que ha sido la lucha por los timbres profesionales”.

“Llama poderosamente la atención la velocidad con la cual actuó el Poder Ejecutivo y la dirección hacia los afiliados, y las alfombras rojas por las cuales se reciben o se tratan a las Administradoras de Fondos [de Ahorro Previsional], las AFAP; [o] la reciente visita que recibió del Fondo Monetario Internacional el propio presidente Orsi”, señaló. Dijo que el Frente Amplio “tuvo en sus filas gente pintando ‘no al FMI’” y actualmente muestra una “contracara” de un gobierno que intenta “confundir a quienes ya no estamos confundidos”.

En contraposición, sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene “muy poca velocidad” frente al reclamo por los timbres y ejemplificó con el “error de cálculo que depreció su valor en un 70%” y sobre el cual “no ha tomado ninguna medida compensatoria”. Afirmó que, de no haber ocurrido ese “descalce”, la CJPPU “no tendría crisis ni económica ni financiera”. Además, agregó que “fue muy importante entre 2005 y 2015”, cuando los representantes del Ejecutivo en el directorio “eran, por supuesto, representantes del Frente Amplio”.

Según informó El País, el directorio de la CJPPU se reunirá con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, este martes. Al respecto, señaló que la agrupación considera que esas instancias se vinculan a “la dilatación” de las soluciones y el jerarca es un “interlocutor para nada válido” porque “lo que este Ejecutivo claramente decidió es no implementar las soluciones”. “No creemos en estos caminos. Sabemos que las dos coaliciones, también por supuesto el Frente Amplio, tienen decidido atacar nuestra seguridad social”, aseveró.

El presidente de la CJPPU, Andrés Pérez, adelantó a Monte Carlo el pasado viernes que recurrirán la medida por la vía judicial. El vicepresidente de la institución, Fernando Rodríguez Sanguinetti, dijo hoy a este medio que “hasta que no se publique en el diario oficial no empiezan los plazos de reclamo” y prevén definir “sobre el fin de la fecha”, aunque la decisión depende de los resultados que arroje la charla con Díaz y el asesoramiento jurídico. “Como nos dieron fecha para ya iniciado el proceso del cobro de los timbres, que era el primero de agosto, supusimos que se iba a esperar a esa reunión, pero evidentemente estábamos equivocados”, dijo sobre el encuentro.

Según Bedrossian, su agrupación ya judicializó otros reclamos y seguirá avanzando en ese camino, por lo que apoya las “acciones organizadas” al respecto aunque tengan “diferencias en las maneras”. Tampoco comparten que se dé una “negociación” sobre los reclamos porque “están todos vinculados a violaciones de derechos” e irán “por el 100% de ellos”.

“No se implementan las soluciones absolutamente demostradas como viables por un sistema político que elige la asistencia financiera –a la que está obligado, por supuesto, porque la Constitución en su artículo 67 así lo determina– sin habilitar los recursos genuinos o endógenos como timbres en su aplicación. Es importante decir que el artículo 71 de la Ley 17.738, que es la ley orgánica de la Caja, [los timbres] hace más de 20 años que vienen siendo mal aplicados”, afirmó.

Sin embargo, no descartan “una lucha política frontal en todo el país” a través de una campaña para que la opinión pública conozca “este proceso en el cual las dos coaliciones nos han golpeado duramente” y dijo que “no se va a prestar más a este juego donde el sistema político trata el tema Caja Profesional como trata el tema de seguridad, educación, asentamientos y políticas sociales”, donde según “qué lugar de la trinchera ocupan” oficialismo y oposición pretenden “seguir seduciendo a parte de la población”.

El oficialismo en la CJPPU es El Orden Profesional. La Asociación Civil de Profesionales Independientes tenía representantes en el directorio: Alejandro Haro y Elizabeth Alberto. Sin embargo, tras internas en la agrupación, Bedrossian señaló que ya no los representan y el “12 de mayo reunidos en Asamblea se les pidió la renuncia a sus cargos”, aunque aún no la efectivizaron.