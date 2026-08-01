Congreso de Intendentes solicitó reunión con Orsi para preparar la respuesta del Estado al fenómeno climático de El Niño

El jefe departamental de Canelones, Francisco Legnani, sostuvo que es necesario tener “una coordinación de los tres niveles de gobierno”, dado que es un tema que “nos va a afectar a todos”.

Fue en el ámbito de la comisión de la Cámara de Diputados que tiene a estudio la Rendición de Cuentas, en la tarde del jueves, donde el Congreso de Intendentes hizo el planteo, como una “propuesta de atención”. “Esto no refiere al texto que se está considerando, pero sí a la coyuntura de que se confirmen las predicciones meteorológicas”, señaló el flamante presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso.

El nacionalista -que actualmente está en su tercer mandato en la Intendencia de Florida- informó en la comisión que en los gobiernos departamentales existe preocupación y se están “generando acciones” con el Poder Ejecutivo para “poder hacer las coordinaciones necesarias con el Sistema Nacional de Emergencias [Sinae] y con los organismos competentes frente a las inclemencias que estarían vinculadas al fenómeno de El Niño”. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, Enciso apuntó que el pronosticado fenómeno climático “tiene varias categorías”, y enumeró: “Niño Recargado, Niño Gordo, Niño Godzilla”.

“Lo concreto es que el impacto que tendría en el territorio del país -en algunas zonas, supuestamente, más que en otras- hace necesario plantear la posibilidad de generar alguna especie de disparador desde el punto de vista presupuestal cuando la emergencia se declare en tal o cual departamento, porque entendemos que a nivel presupuestal no hay previsto un recurso a tales efectos”, expresó Enciso.

El intendente de Florida recalcó que, si bien cuando hay una declaración nacional de emergencia se dispara “la posibilidad de contar con algún recurso”, actualmente “los recursos no están designados ni encapsulados en ningún asiento contable del presupuesto nacional”.

“Aprovechamos esta instancia para transmitir esta propuesta genérica, esta inquietud, que después será evaluada por las bancadas y que tendrá un tratamiento en coordinación con el Poder Ejecutivo, como lo vamos a hacer en los próximos”, porque “es un tema con un impacto muy grande”, afirmó Enciso. El dirigente nacionalista mencionó que algunos municipios tienen recursos asignados para atender determinadas situaciones -por ejemplo, “voladuras de techos”-, pero advirtió que los mismos son “muy acotados y muy limitados frente a lo que se estaría viendo como un efecto de varios meses, a partir de setiembre, con lluvias acumuladas, con inundaciones y, aparentemente, también con vientos de gran importancia”. “Para un problema de esta envergadura” es necesario “tener respuestas globales acordes”, subrayó.

Se desconoce la “magnitud”, pero “va a ocurrir”

El planteo de Enciso fue respaldado por el vicepresidente del Congreso de Intendentes y jefe departamental de Canelones, el frenteamplista Francisco Legnani. “Es una preocupación extendida entre todos los colegas”, afirmó.

Aunque aclaró que no es posible “determinar ahora la magnitud del daño que pueda llegar a causar”, Legnani aseguró que el fenómeno de El Niño “va a ocurrir”. “Por lo que uno ha leído, el mayor impacto va a estar sobre los departamentos del litoral, pero también puede alcanzar al país entero”, señaló.

“Más allá de prever recursos para la emergencia inmediata del daño causado durante el transcurso del fenómeno, debemos prever también lo que va a venir después, las consecuencias que va a dejar y los recursos que va a insumir, desde el punto de vista de las inundaciones, desde el punto de vista de la afectación a la agricultura, de las enfermedades que pueda llegar a causar este fenómeno, que puede ocurrir también”, expresó Legnani; y comentó que, por este tema, ya se le planteó al presidente Yamandú Orsi “la posibilidad de tener una instancia con él y con quien él disponga de su equipo para empezar a prever una serie de recursos y adelantarnos al fenómeno”.

“Escuchaba decir al colega de Durazno, [el intendente] Felipe Algorta, que ya está preparando refugios para atender a la gente que eventualmente pueda ser afectada por las inundaciones, pero necesitamos una coordinación de los tres niveles de gobierno: a nivel de los alcaldes, a nivel de los intendentes y del gobierno nacional”, afirmó Legnani. Aseguró que se trata de un tema que “nos va a afectar a todos”.

Legisladores consultarán al equipo económico

En la comisión, la diputada del Frente Amplio Inés Cortés valoró el planteo del Congreso de Intendentes y sostuvo que el fenómeno de El Niño “va a implicar esfuerzos de todos los niveles de gobierno”. “Evidentemente, también va a traer a escena al Parlamento para poder acompañar con legislación y afrontar los desafíos que trae aparejados este fenómeno”, acotó.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala adelantó que en la segunda comparecencia del equipo económico ante la comisión -prevista para el próximo viernes- hará consultas por este tema. No obstante, mencionó que existen “partidas especiales en el presupuesto, para situaciones de contingencia y para gastos extraordinarios que se desprenden, precisamente, de esos fenómenos de sacudimiento, entre ellos, los meteorológicos del tenor de los que acaban de mencionar los señores intendentes”.