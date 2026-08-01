Mario Cardama no irá a la comisión que investiga compra de OPV: apuntó a “compromisos de confidencialidad”

El director del astillero Francisco Cardama envió una comunicación en la que dejó claro que “hará el máximo esfuerzo” para responder por escrito; el oficialismo entiende que “no hay tiempo” para eso.

Este viernes la Comisión Especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las OPV recibió una comunicación en la que Mario Cardama, director general del astillero Francisco Cardama, confirmaba que no asistirá a la instancia parlamentaria. Si bien en el mensaje, al que accedió la diaria, el empresario reiteró la “mayor disposición a colaborar”, hizo referencia a “limitaciones propias del marco arbitral y otras originadas en compromisos de confidencialidad” que le “impiden que los intercambios puedan darse en ese marco de espontaneidad propuesto”.

Asimismo, Cardama dejó claro que si los legisladores “quisieran remitir sus inquietudes por escrito, se hará el máximo esfuerzo para responder a las mismas también por escrito”. Desde el oficialismo, el senador Eduardo Brenta subrayó en rueda de prensa que lo manifestado por el responsable del astillero “confirma que efectivamente no tiene la más mínima intención de colaborar con el Estado uruguayo en dilucidar las responsabilidades respecto al proceso”. “Claramente, ha sido una actitud persistente la de Cardama de no aportar ninguna información”, sumó el legislador.

Desde la oposición, el diputado Pablo Abdala aseguró que “no es ninguna novedad” lo manifestado por Cardama, dado que “hace semanas” había dejado claro vía mail que “no estaba dispuesto a comparecer ni física ni virtualmente”, aunque sí por escrito. El representante explicó que esta respuesta reciente es el resultado de una consulta formal sobre la que se decidió avanzar en la última sesión de la comisión y agregó que las distintas bancadas estuvieron “de acuerdo en insistir porque sin duda el testimonio de Cardama tiene una gran utilidad”.

Más allá de esta iniciativa de volver a citar al empresario, Abdala dejó claro que desde la oposición se habían llevado en la última reunión de la comisión “preguntas por escrito para hacerle llegar a Cardama” y en este contexto se dio la iniciativa de elevar una convocatoria formal por parte de los representantes del Frente Amplio (FA). Ante esta última notificación de Cardama, el diputado opositor aclaró: “Cuando llegue el momento, nosotros vamos a hacer preguntas por escrito, el FA hará las suyas”.

“Para las respuestas por escrito ya no hay tiempo en la comisión”, remarcó Brenta, por su parte. Según el senador frenteamplista, el ámbito “va a terminar la semana próxima” a partir de que se reciba el lunes a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. Recordó que a partir de allí “la comisión va a remitir la información a Fiscalía”, porque la ha solicitado, y también se continuará el “procedimiento interno” relativo a convocar a la Asamblea General para remitir los informes que surjan de la comisión.

Las primeras conclusiones y las dudas sobre Lazo

“Nosotros estamos convencidos de que hay un conjunto de situaciones escasamente transparentes, para ser cuidadoso con los términos, y que en realidad esto puede devenir en responsabilidades de distinto tipo: administrativas, penales, etcétera”, planteó Brenta. Por lo pronto, el legislador adelantó que la bancada del FA “va a analizar” el proceso de trabajo y tomará “las acciones que correspondan” tanto a nivel parlamentario como en lo que respecta a otro tipo de “acciones que colaboren con la Justicia en dilucidar las eventuales responsabilidades”.

Consultado sobre si hubo fraude, el senador indicó que eso no se puede afirmar, aunque sí remarcó que en las comparecencias “se fueron comprobando situaciones que no tienen una explicación racional, como no advertir que el Banco Central recomendó contratar un corredor de seguros para ver la fiabilidad de las garantías”.

Abdala, por su parte, alertó que referirse a la postura de Cardama ante la comisión no puede ser un “recurso para disimular” que el lunes comparecerá la ministra Lazo, quien a su entender “va a tener que aclarar muchas cosas”. Entre ellas, el diputado destacó que tendrá que explicar su “participación” en el proceso de rescisión del contrato, así como algunas “contradicciones” que ha tenido en lo que respecta a la conformación de un “grupo de trabajo” para profundizar en el caso.

Enfatizó que la jerarca creó ese equipo con “cuadros partidarios que no tenían vínculo laboral en ese entonces con el Ministerio de Defensa”. Subrayó que estos “terminaron prácticamente sustituyendo la estructura institucional en determinadas pesquisas que después desembocaron en una investigación administrativa”.

Por último, el legislador nacionalista se refirió a las “contradicciones” de la jerarca con el almirante Jorge Wilson, dado que ella niega que como comandante este le haya proporcionado información sobre el proceso de Cardama, pero el exjerarca de la Armada Nacional sostiene “categóricamente que el tema no se trató” en el encuentro de transición en cuestión.