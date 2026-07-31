Gobierno decidió mantener los precios de los combustibles en agosto

Un comunicado del MIEM destaca “el esfuerzo del Poder Ejecutivo por amortiguar el traslado de la volatilidad internacional” a los precios al consumo.

El Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de venta al público de los combustibles a partir de este sábado 1° de agosto y hasta el próximo anuncio, informó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en un comunicado.

Esto significa que el costo de la nafta Súper 95 seguirá siendo de 88,67 pesos uruguayos por litro, mientras que el Gasoil 50S costará 58,68 pesos y el kilo de supergás 93,56 pesos a lo largo de agosto.

Desde el MIEM recordaron que la decisión “se enmarca en la estrategia adoptada desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales del petróleo, originado por el conflicto en Medio Oriente”. Además, destacaron que, a pesar de la suba de los precios internacionales de referencia, el gobierno optó por “no trasladar la volatilidad internacional al mercado local”.

Recordaron, asimismo, que el último informe de precios de paridad de importación (PPI) y precios de venta al público (PVP) de referencia de los combustibles de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), uno de los insumos que se utilizan para fijar los precios, recomendaba un aumento para los diferentes combustibles, con variaciones mensuales del 12,8% para el Gasoil 50S y 0,29% para la nafta Súper, algo que finalmente no ocurrió.

Desde el gobierno destacaron que la comparación de los PVP de referencia y PVP fijados en los últimos meses “evidencia la estrategia de amortiguación de los precios debido al conflicto internacional”. De acuerdo con una serie de gráficos proporcionados por la cartera en el comunicado, los precios fijados por el gobierno no superaron aquellos recomendados por la Ursea en ningún momento, excepto por el caso del valor de la nafta Súper 95 en junio, que fue de 88,7 pesos: un centésimo más que el PVP de referencia.

“Las variaciones mensuales del PVP de referencia y de los PVP efectivamente fijados para la nafta Súper y el Gasoil 50S evidencian el esfuerzo del Poder Ejecutivo por amortiguar el traslado de la volatilidad internacional, particularmente en el Gasoil 50S”, concluye el comunicado de la cartera.