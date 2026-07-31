Finalizó foro antirracista del FA: Fernando Pereira reconoció “deuda” con la población afro y llamó a analizar “cómo se paga”

Luego de que cancillería admitiera un “diálogo abierto” con EEUU para recibir a deportados, el presidente del FA dijo que tratan a estas personas “como si fueran un objeto” y los países “empiezan a resolver con poca soberanía”.

Este jueves en La Huella de Seregni se llevó a cabo la última instancia del segundo foro “Pensamiento y gobierno de un Frente Amplio antirracista”. Luego de dos instancias en junio en las que se construyó un documento bajo la consigna “De la declaración a la acción política”, se dejó plasmada la necesidad de “traducir los compromisos antirracistas en iniciativas concretas con equidad racial”.

La mesa de cierre contó este jueves con la exposición del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, así como de los responsables de la Comisión Afrodescendiente Antirracista del Frente Amplio (FA), Alicia Esquivel y Néstor Silva. También participaron e hicieron uso de la palabra los militantes frenteamplistas y activistas afrodescendientes Beatriz Ramírez y Romero Rodríguez.

En línea con el documento que hizo público semanas atrás la diaria, Esquivel reivindicó que “defender la democracia significa garantizar igualdad, dignidad y derechos para todas las personas”, por lo que “el antirracismo deja de ser un tema sectorial”. “De la racialización de la pobreza nadie habla, y lo que no se nombra no se ve, por lo tanto, no se actúa”, marcó la dirigente, dejando claro que se trata de un problema estructural.

“No miramos para atrás con rencor, miramos hacia atrás para reparar y construir juntos y juntas un futuro con justicia”, planteó Esquivel, luego de repasar procesos históricos que debió atravesar la comunidad afro en Uruguay. En esa línea, recordó que el FA se declaró antirracista en 2016, por lo que “está preparado para enfrentar la situación geopolítica contemporánea”, marcada por “el crecimiento de movimientos de extrema derecha, los discursos de odio y la xenofobia”.

“Nuestra respuesta debe ser la contraria, más democracia, más igualdad, más derecho, más participación y más justicia social, que implica justicia racial”, sumó la responsable de la Comisión Afrodescendiente Antirracista del FA. “Debemos ver al antirracismo como una nueva etapa del proyecto histórico de la izquierda latinoamericana y retomar nuevamente el camino del internacionalismo de las izquierdas”, concluyó.

Rodríguez reclamó que “el programa para el próximo Congreso [del Frente Amplio]” tiene que tener al antirracismo “como punta”. En esa línea, hizo referencia a algunas definiciones del foro, como la de que el país debe declararse “multicultural”. “Vamos a plantear duramente la reforma constitucional”, aseguró, y agregó que el interés está en poner esto “en la agenda de discusión”.

Volviendo al plano internacional, al igual que Esquivel, Rodríguez planteó “en este mundo tan convulsionado, los negros y las negras tomamos partido en este foro: queremos a los BRICS, es una opción totalmente multilateral y además ahí adentro está África”. “No nos gusta lo que está pasando, tenemos que combatir la derechización en América Latina”, afirmó, y llamó a “debatir” ese aspecto en la fuerza política.

Las coincidencias de Pereira y la referencia a los deportados

El miércoles la cancillería reconoció que tiene un “diálogo abierto” con Estados Unidos para recibir a deportados del gobierno de Donald Trump. En este marco, Pereira señaló: “Con edad jubilatoria nunca había visto al imperio en esta fase tan agresiva, tan segregada, tan deshumanizada; con esta lógica de deportaciones agarran gente presa y se la quieren sacar de arriba, no saben qué hacer, como si fueran un objeto”.

Asimismo, y en una descripción del contexto internacional en el que se expresa el racismo, el presidente del FA continuó: “A los países les colocan incógnitas, y vos decís ‘¿qué hago?’, y los países empiezan a resolver y lo hacen con poca soberanía”. Pereira profundizó en que “mientras tanto” el país tiene “muchas cosas que resolver hacia adentro”, que parten de “poner en valor que es una deuda” lo que existe con relación a la población afro y, por lo tanto, se debe poner sobre la mesa “cómo se paga”.

“Si queda un camino emprendido, habrá un camino de solución”, aseguró Pereira, y finalizó: “Hay que dar algún paso más, y en este período de gobierno creo que hay algún paso más; tendremos que conversar con nuestros gobernantes para ver dónde, en qué dirección, con qué fortalezas”.