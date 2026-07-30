FA de Durazno pidió que se retome el diálogo por la planta solar en Baygorria y UTE asegura que “se va a hacer ahí”

El vicepresidente de la empresa pública sostuvo que, en los primeros días de agosto, se reunirán con el intendente Felipe Algorta y “nos vamos a poner de acuerdo”

La Mesa Política Departamental del Frente Amplio (FA) en Durazno emitió una declaración en la que solicita que se retome “el camino del intercambio y la búsqueda de consensos” para la construcción de una planta de energía solar en un predio de UTE en el balneario Baygorria. El proyecto, anunciado en febrero en el marco del objetivo de incorporar 500 megavatios de energía solar fotovoltaica durante el quinquenio, fue postergado luego de que el intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta, resolviera la “suspensión cautelar de las autorizaciones de nuevos usos productivos, subdivisiones de suelo u otras construcciones” en la zona.

Las medidas cautelares interpuestas por la comuna fueron ratificadas el 2 de julio por la Junta Departamental, con los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado. En el decreto, al que accedió la diaria, la Junta –al igual que la intendencia– declaró el frente costero delimitado por la ruta 4 y la represa hidroeléctrica de UTE sobre el río Negro “como un ámbito de oportunidad de desarrollo territorial concertado, estableciéndose como medida particular de protección la no habilitación de nuevas obras públicas”, específicamente “el montaje de plantas de energía fotovoltaica u otros usos que no estén inscriptos en un explícito planeamiento más integral”.

En el marco del plan de expansión de la energía solar del gobierno, UTE tiene proyectadas cuatro iniciativas. La primera es en Cerro Largo, cuya inversión ya se concretó, y la segunda, ante las acciones de la Intendencia de Durazno, se movió a Río Negro. En diálogo con la diaria, el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, reafirmó que la empresa pública tiene decidido desarrollar el proyecto en Baygorria y confía en que “nos vamos a poner de acuerdo” con Algorta. Señaló que, “en el correr de los primeros 10 días [de agosto] vamos a estar teniendo una reunión con Felipe y nos vamos a poner de acuerdo”.

“Se va a hacer ahí y estoy convencido de que vamos a acordar; todos vamos a tener que ceder un poquito de algo, pero vamos a acordar”, afirmó. La propuesta de Algorta es que el proyecto en Baygorria se traslade a 500 metros del predio original, en otro padrón de UTE que, según el gobierno, tiene monte nativo. Entrevistado días atrás en la diaria Radio, Algorta dijo que lo que le “interesa es que UTE le ceda a la Intendencia de Durazno la posibilidad de desarrollar ese lugar, que es un lugar natural”. Las intenciones del intendente son convertirlo en una zona turística. Desde la oposición departamental han cuestionado que la intendencia no tiene planes concretos para la zona. Raúl Licandro, exedil del FA en Durazno y diputado suplente, señaló a la diaria que Algorta “lo que tiene es la idea, porque no tiene el proyecto, no tiene la financiación, eso lo ha admitido, y tampoco tiene un cronograma de cuál es la implementación de este proyecto”.

Bentancor apuntó que UTE necesita contar con los informes técnicos para saber “cuánto cuesta corrernos de lugar, qué tiempo nos llevaría o qué se puede ir haciendo antes”, como también conocer “cómo viene su proyecto”.

Licandro señaló que, dentro de la fuerza política, consideran que algunas de las declaraciones del intendente “no ayudan”. Por esa razón, la Mesa Política entendió necesario manifestar que “hay que dejar las puertas abiertas a buscar soluciones”. En la declaración, apuntó que “los grandes desafíos del desarrollo requieren diálogo, responsabilidad y capacidad de construir acuerdos”, por lo que llamó a que “el centro de la discusión sea el interés general y el bienestar de la ciudadanía”.

La fuerza política expresó su “firme respaldo a la continuidad del proyecto fotovoltaico”. Además de destacar los impactos que podría tener la iniciativa en el empleo, sostuvo que la elección del terreno en Baygorria “no fue casual ni arbitraria, sino que responde a razones técnicas, logísticas y de eficiencia fundamentales para el sistema eléctrico nacional”.

En ese sentido, la mesa señaló que, debido a las conexiones asociadas a la central hidroeléctrica, “Baygorria cuenta con una ubicación privilegiada”. “Los equipos técnicos de UTE diseñaron este punto como un nodo capaz de integrar distintas fuentes de generación –agua, viento y sol–, permitiendo que la energía fotovoltaica compense de manera inmediata las variaciones que puedan producirse en la generación hidroeléctrica o eólica”, señaló.