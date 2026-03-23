Este lunes, el presidente Yamandú Orsi reunió al gabinete productivo, integrado por los ministerios de Industria, Energía y Minería; Ganadería, Agricultura y Pesca; Economía y Finanzas (MEF); Transporte y Obras Públicas, Turismo; y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Durante la reunión conversaron sobre el contexto internacional y en particular sobre los precios de los combustibles. “Esto es muy volátil, pero lo que sí es claro es que hoy estamos con unos precios que nadie los vio venir o por lo menos que se empezaron a instalar a partir del estallido de la guerra con Irán. Manejamos números, en qué estamos, y estamos alerta, por supuesto”, dijo Orsi tras el encuentro, en conferencia de prensa. Acotó que “es una situación compleja y es un buen ejercicio revisar lo que están diciendo los medios y lo que están haciendo otros países, o lo que les está pasando a todos los países del mundo a la hora de hacer sus cuentas”. “Es un mundo que está muy complicado”, sintetizó.

Orsi y Cardona realizaron dos anuncios. En primer lugar, informaron que en el gabinete productivo se resolvió que UTE emita obligaciones negociables (títulos de deuda) para canalizar el ahorro privado y financiar la inversión en una planta de energía solar en Baygorria, Durazno, que generará 30 megavatios y costará aproximadamente 30 millones de dólares. El directorio de UTE ratificará la decisión esta semana y lanzará la convocatoria “a los efectos de que todos los ahorristas, todas las personas de Uruguay que quieran participar de este proyecto puedan financiar esta inversión de UTE”, explicó la ministra.

Cardona señaló que hay tres puntos “medulares” de esta inversión. “Primero, avanzar fuertemente y rápidamente en energía solar”, indicó, y recordó que “en breve comienza en Cerro Largo una planta de 75 mega, también solar”. “Esta seguiría, completando ese plan que tenemos de expansión que tiene que ver con que la energía solar complemente nuestra matriz eléctrica de la parte de viento, sobre todo”, apuntó.

Agregó que, en segundo lugar, se busca “dinamizar el interior del país” y, finalmente, “captar ahorro de la ciudadanía” y que al mismo tiempo “tenga la posibilidad de formar parte de un proyecto nacional poniendo ahí sus ahorros”. Para aquellas personas que quieran invertir, habrá un mínimo de 200 dólares y no habrá tope; si lo aportado excede el capital necesario, se utilizará ese dinero para construir otras plantas; el gobierno piensa en dos más. Se pagarán intereses semestrales y en un plazo de cinco años las personas recuperarán el capital inicial que pusieron. La tasa de interés será “a determinar en función de condiciones de mercado”, informó Presidencia en un comunicado. “Es decir que es un ganar-ganar para la ciudadanía y también para la empresa pública”, destacó Cardona.

“La idea es encontrar aquel lugar donde la gente que tiene algún recurso, algún dinero guardado, pueda invertirlo en algo que tiene certidumbre; las empresas públicas nuestras tienen esa espalda”, complementó Orsi.

Según informó Presidencia, una vez que la propuesta se trate en el Directorio de UTE, entre 150 y 180 días después se concretará la inscripción en el mercado de valores.

Cardona señaló que la experiencia de UTE, por proyectos anteriores, es que “la gente realmente responde, tiene confianza en la empresa pública”. “Lo que estamos queriendo es dinamizar el mercado y que la gente, al mismo tiempo que está ahorrando, esté ganando con una plata que capaz que tiene guardada en este momento y no la mueve”, y que “se sienta parte de un proyecto nacional”, destacó la ministra. Consideró que Uruguay “tiene que avanzar hacia las renovables porque es lo que está dando independencia, soberanía y posibilidad de otros costos” en el contexto mundial actual.

Extensión de beneficios a la frontera con Argentina

Por otra parte, Orsi anunció que en los próximos días, en Mercedes, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, informará sobre la extensión de los beneficios de exoneración del 75% de los aportes patronales por nuevos puestos de trabajo creados en zonas fronterizas. Desde el año pasado, este beneficio regía para las empresas ubicadas a una distancia de 60 kilómetros de la frontera con Brasil, y ahora se extenderá a la frontera con Argentina.

Además, el presidente informó que firmó la reglamentación de la ley que extendió el descuento de Imesi en la compra de combustibles a las estaciones ubicadas a 60 kilómetros de la frontera, y que, por lo tanto, a partir del 1° de mayo comenzará a aplicarse este beneficio.