La de este martes se proyectaba como una sesión de trámite previsible de la Cámara de Senadores, pero no fue así. El plenario trató con carácter de grave y urgente el proyecto de ley que habilita al Poder Ejecutivo a reducir el Imesi en compras de combustibles en las estaciones de servicio ubicadas hasta a 60 kilómetros de los pasos de frontera, que ya había sido aprobado por amplia mayoría en Diputados. La iniciativa dispone que en la franja de 20 a 60 kilómetros de la frontera, se podrá aplicar el 50% de la rebaja que ya se aplica en la franja de hasta 20 kilómetros.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta, el miembro informante del proyecto, destacó que la compra de combustibles es “uno de los elementos decisivos para que buena parte de la población opte por realizar sus compras al otro lado de la frontera”, y que esta medida permitirá “mitigar los efectos económicos adversos” de las diferencias cambiarias. Resaltó que el gobierno “ha demostrado la sensibilidad necesaria para atender” las demandas de centros comerciales y organizaciones de trabajadores de la frontera, y consideró que esto contribuirá a mantener el empleo y a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esos territorios. Valoró que se otorgue la potestad al Poder Ejecutivo de “ir evaluando en cada coyuntura la situación de competitividad de la economía en relación con países vecinos” para ir ajustando las medidas.

Por su parte, el senador frenteamplista Óscar Andrade celebró “la continuidad de una decisión política” y recordó que en el último año “se ha tomado un paquete de medidas que tienen que ver con una mirada, que es tratar distinto lo diferente”. “Las diferencias cambiarias y las asimetrías le pesan al país, pero les pesan diferente a los uruguayos que viven en la frontera”, señaló.

Del lado de la oposición se saludó las medidas, pero se consideraron insuficientes y se cuestionó su impacto. El senador nacionalista Sergio Botana dijo que “aplaude” la decisión porque “toda medida de rebaja impositiva es buena medida”, pero sentenció que tendrá “impacto cero”. “La reducción del descuento al 50% hace que el que va a viajar a la frontera para cargar combustible, y ya de paso compra otras cosas, lo haga igual: va a viajar igual, y el impacto sobre el comercio local no se va a dar”, pronosticó.

El senador colorado Tabaré Viera dijo que su partido está de acuerdo con la medida, ya que se trata de una “ampliación de beneficios para quienes residen en zonas fronterizas que es bastante más que los 20 kilómetros que estaban establecidos”, aunque apuntó que “es una medida más y se necesitan otras”.

Estos comentarios, en particular los de Botana, ameritaron la respuesta de los senadores frenteamplistas. La senadora Liliam Kechichian afirmó que “se podrá decir que estas medidas no son las mejores del mundo, pero es mejor que no tener nada”. Mencionó que tienen la aprobación de los comerciantes, que ya están siendo beneficiados por el paquete de medidas económicas aprobadas por el gobierno para la frontera. “Que digan que no sirve para nada esto, sinceramente, no lo entiendo”, señaló.

En la misma línea, el senador frenteamplista Nicolás Viera citó una frase de Wilson Ferreira Aldunate: “Estando en la oposición, no le exijas al gobierno lo que no sos capaz de hacer cuando te toque ser gobierno”. “Yo le exigí al gobierno de [Luis] Lacalle Pou extender el límite de kilómetros, y hoy mi gobierno está extendiendo el límite de kilómetros”, remarcó. “Exigir, cuando no cumpliste antes, es muy sencillo”, cuestionó, y dijo que esta medida “podrá ser buena, mala, regular, pero es”.

El nacionalista Sebastián da Silva respondió que le “reconoce” a este gobierno que “está haciendo cosas que a nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas, y no lo conseguimos”, en referencia a los beneficios para la frontera. “Yo no tengo drama en reconocer, pero hay que saber un poco de geografía para no generar expectativas”, advirtió, y detalló algunas localidades que quedarán excluidas del beneficio.

“Podemos llorar porque no está Quebracho, o alegrarnos porque están un montón de otros lugares y es mejor que lo que teníamos antes. Me parece que es una actitud que no construye”, valoró a su turno la senadora Kechichian. Más tarde durante la sesión, la senadora frenteamplista Patricia Kramer detalló que la medida abarcará 90 localidades más que las actualmente contempladas en el beneficio de reducción de Imesi.

Ante una afirmación errónea de Viera respecto de las localidades que serían beneficiadas por la medida, Botana pidió un cuarto intermedio para agregar al proyecto un listado de las localidades beneficiadas. La senadora frenteamplista Bettiana Díaz le respondió que las exoneraciones tributarias son una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, por lo que no le corresponde al Senado determinar eso. “Llegamos al borde del absurdo”, “estamos entrando a un terreno hasta infantil en la discusión”, cuestionó Díaz. “Si no les gustan estas medidas, no las voten, es así de simple”, afirmó.

Tras el cuarto intermedio, Viera reconoció su error respecto de las localidades, y finalmente el proyecto fue aprobado por unanimidad en forma definitiva, ya que la Cámara de Diputados había hecho lo propio la semana pasada.

Sin embargo, los senadores blancos y colorados propusieron un agregado para que se extendiera la facultad al Poder Ejecutivo para aplicar el beneficio a “cualquier localidad que por las circunstancias que vive sea afectada”, en palabras de Botana. Luego esto se tradujo en un agregado que propuso la facultad de “extender el beneficio establecido en la presente ley a otras poblaciones que se vean afectadas por la incidencia del precio del combustible sobre la producción y empleo local”.

El senador frenteamplista Andrade señaló que esta propuesta no fue tratada en comisión de Hacienda y, por lo tanto, sugirió que se discutiera en ese ámbito, algo que la oposición rechazó. Además, Andrade hizo notar que, de introducirse ese cambio, el proyecto tendría que volver a la Cámara de Diputados y, por lo tanto, se estaría demorando la aplicación de los beneficios. La iniciativa de blancos y colorados finalmente no prosperó porque el FA no la votó.