La Cámara de Diputados aprobó en la noche del lunes el proyecto de ley que extiende la facultad del Poder Ejecutivo de reducir el Imesi en compras de combustibles en las estaciones de servicio ubicadas hasta a 60 kilómetros de los pasos de frontera (actualmente es hasta 20 kilómetros). El Poder Ejecutivo anunció el año pasado su intención de aplicar, en la franja de 20 a 60 kilómetros, el 50% de la rebaja aplicada en la franja de hasta 20 km.

La diputada encargada de informar sobre el proyecto, la frenteamplista Julieta Sierra, destacó que la iniciativa responde a “una necesidad y a una urgencia” de los departamentos de frontera, tanto de los comerciantes como de los ciudadanos y ciudadanas. Señaló que forma parte del paquete de medidas económicas para la frontera que fueron aprobadas el año pasado por el Parlamento.

El diputado nacionalista Fabricio Núñez destacó que se trata de un proyecto “muy positivo”. “Esto se pidió durante muchísimo tiempo, incluso en mi gobierno, y no se llevó a cabo”, indicó, y deseó que se pueda extender “a otras localidades” que hoy quedaron por fuera, y en particular a zonas de su departamento, Rocha.

Por su parte, el diputado colorado Maximiliano Campo destacó que estamos ante “buenas medidas”, porque “cualquier reasignación fiscal del Estado que le deje un peso más en el bolsillo a todos los que viven en la frontera, o al norte, o en lugares desiguales, es siempre importante”, en el contexto de un “país centralista”. Al igual que Núñez, de todos modos, reclamó una mayor extensión territorial de las medidas, en su caso, para localidades de Tacuarembó.

“Quiero felicitar al gobierno por la sensibilidad”, destacó al cierre del tratamiento del proyecto el diputado frenteamplista Juan Gorosterrazú. Dijo que durante años hubo “algunos gobiernos que se declararon incompetentes para resolver los problemas de frontera” y resaltó que, en cambio, “hoy hay un gobierno sensible que está escuchando los planteos”.