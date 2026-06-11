Luego de reunión con Orsi, senadores del FA definieron ir al “ataque” marcando agenda legislativa y empezando a “gritar los goles”

El encuentro con el mandatario en Suárez y Reyes se destacó como una “señal de respaldo” luego de las polémicas de las últimas semanas; se busca que sea un mojón para “traspasar el mal relacionamiento con la oposición” y poner el foco en la Rendición de Cuentas.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió el lunes a la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) en la residencia de Suárez y Reyes. El encuentro se dio luego de días marcados por las diferentes derivaciones que generó la información conocida sobre la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe, y a pocas semanas de la presentación ante el Parlamento del proyecto de Rendición de Cuentas.

En el encuentro, que fue informado por Subrayado, los legisladores expresaron un “respaldo contundente” al mandatario respecto al hecho de la camioneta, informó Búsqueda. Según dijo a la diaria el senador Gustavo González, se trató de una “reunión de buena camaradería” que en un principio –antes de que la prensa la diera a conocer– no se pretendía “publicitar”. El socialista informó que se intercambió “brevemente” sobre la Hyundai Santa Fe y se reafirmó la “absoluta confianza” en la “honestidad” de Orsi por parte de la bancada.

El senador Eduardo Brenta, por su parte, dijo a la diaria que “lo más relevante” del encuentro fue “la señal de respaldo al presidente en un momento en el que algunos, sin el más mínimo respeto por la institucionalidad, están pasando un límite extremadamente complejo”. En referencia al diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien expresó en sala que “el pueblo siente vergüenza del presidente”, Brenta enfatizó que en algunos casos se está llegando al “nivel de grosería que puede tener alguien que proviene de la lista que integraba [Gustavo] Penadés”.

“No hay mejor defensa que un buen ataque”

“Nosotros creemos que nuestra gente tiene que tener mensajes claros y que hay que mejorar la comunicación”, reconoció González como otra de las evaluaciones. Sin embargo, enfatizó que siempre se trata de un “tema político” y en ese sentido señaló que en el encuentro planteó que “hay una operación política de la derecha que trata de desprestigiar la figura del presidente y además generar una crisis política en el Frente Amplio”. “No le vamos a conceder esa alegría”, enfatizó el dirigente socialista, quien además agregó que quienes participan en esto no son “todos los de la oposición”, pero sí existen “personajes que están todo el día picaneando”.

En línea con mejorar la comunicación y trascender ese escenario de cuestionamiento sobre el gobierno y el presidente, el legislador explicó que la perspectiva definida tiene que ver con que “no hay mejor defensa que un buen ataque”. Detalló que esto hace referencia a la necesidad de hacer visibles “señales claras” en línea con el programa de gobierno de la fuerza política. “La mejor defensa es un buen ataque”, repitió también a la diaria el senador del MPP Aníbal Pereyra.

Coincidiendo con lo detallado por González, Pereyra puntualizó que el desafío es que la bancada se pueda “concentrar en lo importante”, tratando de dejar de lado el “ruido sin salida, de acusaciones permanentes” que plantea una parte de la oposición. “En las mediciones la gente valora todas las propuestas políticas de mala manera porque entiende que todos no estamos haciendo el esfuerzo que tenemos que hacer en función de lo que le importa a la gente, el trabajo o la seguridad”, explicó Pereyra.

La senadora Constanza Moreira, que también estuvo presente en el encuentro, confirmó a la diaria que uno de los puntos sobre los que la bancada tratará de avanzar es en “traspasar el mal relacionamiento con la oposición”, dado que también se la necesita para seguir “construyendo el futuro nacional”. “Capaz que a la gente le está llegando mucho el ruido y es difícil explicar que todos los días empleamos una gran cantidad de energía en esa batalla con la oposición, cuyo principal objetivo es el desgaste, dado que tampoco ellos salen bien parados de esto”, analizó también la líder del sector Casa Grande.

Además de la postura de ir al “ataque” con nuevas acciones desde el Parlamento, una fuente de la bancada de senadores del FA dijo a la diaria que del encuentro con Orsi también surgió la “convicción” de que si bien “ha habido cosas muy acertadas”, existe la necesidad de “gritar los goles” que estas representan.

En la evaluación realizada, se entiende que hasta el momento no se ha logrado defender los logros porque como oficialismo se ha estado “a la defensiva por elementos absolutamente intrascendentes o menores” que han venido de la mano de la “agresividad” de ciertos sectores de la oposición.

“Cubrir las expectativas” y el “mojón” de la Rendición de Cuentas

En el análisis de la coyuntura política que tuvo lugar en el encuentro con el presidente, se reconoció que “hay gente que quiere más del Frente Amplio”, por lo que se definió focalizarse en “cubrir las expectativas”, aseguró González. Al igual que otros dirigentes consultados, coincidió en que el primer “mojón” en ese sentido es la próxima Rendición de Cuentas.

Moreira detalló que, en concreto, la bancada ya se está “organizando” para la Rendición de Cuentas y trabaja en “priorizaciones y demandas presupuestales”. Enfatizó que otro de los procesos que se llevan adelante es afinar “cómo se refleja” en esta nueva instancia presupuestal lo definido en el diálogo social sobre protección y seguridad social.

“Es importante lo que se dice, pero los gobiernos también se legitiman por lo que hacen y por su cercanía a las aspiraciones de las inmensas mayorías que son las que votaron al Frente; sobre todo de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes”, indicó Moreira.

Más allá de la Rendición de Cuentas, la senadora marcó otras prioridades que se buscarán impulsar en esta nueva fase, como la Ley de Competitividad, algunos proyectos vinculados a “la desburocratización del Estado”, lo relativo a “la reorganización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología” y lo que tiene que ver con la Universidad de la Educación.

Moreira también comentó que se va a trabajar en lo relativo al “sistema de justicia”, donde, entre otras cosas, se incluyen la reforma del Código del Proceso Penal, el “fortalecimiento” de la defensoría pública y la necesidad de “un acuerdo” sobre un fiscal general para llegar a una Fiscalía “fuerte”.