Alberto Volonté: Orsi “tiene claras las cosas” en política exterior y el FA debe entender que “está mirando” cómo integrar al país

El dirigente blanco y presidente del Cefir agregó que, en el marco del conflicto entre Lula y Milei, Uruguay no tiene que “tomar partido en nada”, sino “tender los puentes”

El histórico dirigente blanco y actual presidente del Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), Alberto Volonté, dijo que a “la política exterior la lleva el presidente de la República” y, consultado sobre si se cumple en el gobierno de Yamandú Orsi, respondió afirmativamente en diálogo con La mañana de la diaria de la diaria Radio.

“Creo que el presidente tiene claras las cosas y el canciller se la interpreta. Pongo el ejemplo: el problema es si tu partido, el del presidente, te mueve la silla de abajo”, sostuvo. Indicó que el Frente Amplio (FA) “tiene que comprender que el presidente está mirando el país y está mirando cómo su país tiene que integrarse e insertarse”, por lo que si considero que visitar el portaaviones USS Nimitz en mayo “hacía al interés nacional”, las críticas no pueden “salir de adentro de su propio partido”.

A su vez, que la interna frenteamplista lo cuestione por los diálogos con Estados Unidos para recibir a deportados del gobierno de Donald Trump le parece “mucho más grave” porque “Uruguay, hoy, no puede dejar de tener buenas relaciones con Estados Unidos”. Además, ante las voces que piden por límites, cuestionó “por qué lo tiene que decir el FA si sabe que el presidente de la República está negociando” y transmitiendo a Estados Unidos que no le pueden enviar “lo que quieras”, sino que deben definirse las condiciones.

Además, coincidió con Orsi en que la política exterior “requiere una gran discreción y un gran silencio porque están negociando”, ya que “no es la Rendición de Cuentas” ni “un partido de fútbol”. Subrayó que el presidente es el “jefe de la política exterior” –aunque a veces “olvidamos que los ministros son secretarios de Estado”– y “se sentó a negociar con Estados Unidos”, lo que indica que “aceptó analizar un tema tal vez complejo”.

Sobre la gestión del canciller, Mario Lubetkin, dijo que en política internacional “es muy difícil hacer un balance a un año de un gobierno” y señaló que tiene “gran experiencia en el exterior”, además de estar “muy bien formado”. Dijo que a “la política exterior no debemos juzgarla como la estamos juzgando” porque, mientras que es esperable recibir críticas de la oposición, otra cosa es que “el partido que sostiene al presidente le cuestione o le diga las condiciones que tiene que poner”.

Conflicto Argentina-Brasil: Uruguay debe “tender puentes”

“Hoy el Mercosur tiene un problema muy serio”, evaluó Volonté respecto del enfrentamiento entre el presidente argentino, Javier Milei, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya que es “terrible” y “va a traer consecuencias”.

A su entender, Uruguay “no debe tomar partido en nada” aunque tenga afinidades, ya que al país “le va a ir bien si Argentina y Brasil se entienden”. Además, debe “tender los puentes” porque el enfrentamiento entre presidentes “es mucho más personalizado que el enfrentamiento entre los países” en función de que “tienen intereses comunes inmensamente importantes”.

“Esta vez a Uruguay no lo dejan afuera, porque Uruguay se les convierte en el puente. Entonces, nada de que Uruguay es importante: somos necesarios. Esa es la política internacional. [...] El Cefir propicia la integración regional para demostrar que los intereses tienen que ser superiores”, indicó en referencia al interés regional.

Con todo, Uruguay está en un momento “fantástico”, puesto que cuando Argentina y Brasil “se entienden demasiado”, el país es postergado. “Hoy, yo no digo que Uruguay le puede imponer condiciones a Brasil o a Argentina, pero hoy Brasil y Argentina saben que Uruguay es necesario” por su “respetabilidad internacional”.

El documento que Orsi pidió al Cefir: importa “el interés nacional”

En enero, Orsi propuso al Cefir elaborar un documento para lograr consensos en materia de política exterior.

Volonté indicó que la idea era crear un documento que nazca en el pensamiento de “gente experimentada que está por fuera de la política y que no tiene otro interés que el interés nacional”, al tiempo que sirviera “de borrador para una convocatoria interpartidaria”.

Dado que se grabaron todas las exposiciones –incluyendo palabras de Orsi–, el documento se elaboró sobre la base de ese material audiovisual. Proponía que Uruguay debía “dar un salto superador”, ya que “cuando se habla de verdadera política de Estado en política internacional, la ideología dominante es el interés nacional”.

“Era una manera de decir: si lo que importa es el interés nacional, tenemos que actuar en política exterior y en inserción internacional de acuerdo con nuestro interés. El interés nacional es tan ideológico como cualquier ideología, pero el problema es que el interés de un país va cambiando de acuerdo con la circunstancia y la coyuntura internacional”, afirmó.

En ese sentido, afirmó que lo que hay que crear como política de Estado y representa el “espíritu” del documento es decir: “Aquí no es si me gusta Occidente, Oriente, el capitalismo, el socialismo o el imperialismo”, sino que lo que interesa es “este país, que nunca fue chiquito”.