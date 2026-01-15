El presidente de la República, Yamandú Orsi, el 14 de enero, durante reunión en la sede del Centro de Formación para la Integración Regional. Foto: María Vivanco

En el mediodía de este miércoles, el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo una reunión en la sede del Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), ubicada sobre la avenida Joaquín Suárez, para intercambiar ideas sobre la actualidad regional e internacional –a raíz de la situación en Venezuela–. En el encuentro, Orsi planteó que se elabore un documento para que el mandatario lo ponga posteriormente sobre la mesa en una reunión con todos los partidos políticos.

En la reunión, que luego siguió con un almuerzo en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, estuvieron presentes, entre otras figuras, el excanciller y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias; el excanciller y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, Sergio Abreu; el representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza –en forma remota–; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, y autoridades del Cefir.

En diálogo con la diaria, el histórico dirigente blanco Alberto Volonté, presidente del Cefir, señaló que la reunión se produjo porque el presidente Orsi –que no habló con la prensa luego de la reunión– se comunicó con el secretario ejecutivo del Cefir y asesor presidencial, Álvaro Padrón, ya que el mandatario tiene “muy clara la importancia del Cefir como centro de impulso de políticas de integración”. Por lo tanto, según Volonté, Orsi transmitió que el centro es un muy buen lugar para convocar a personalidades, “por fuera del mundo político”, para tratar temas regionales, y los nombres “de cabecera los eligió él”, como Iglesias y Abreu.

“Orsi ve que, por primera vez en nuestra historia, temas internacionales influyen mucho en la vida doméstica. Sería una falta de respeto creer que lo que ha sucedido en Venezuela es nada más que para los universitarios, los analistas y los politólogos. No, Juan Pueblo tiene claras las cosas, a veces más claras de los que creen que la tienen clara”, sostuvo Volonté, y agregó que el mandatario “tiene mucho instinto de pueblo, es una de sus mayores virtudes”.

El presidente del Cefir subrayó que la situación de Venezuela se da en un contexto universal “terriblemente conflictivo”, en todos los continentes, con cosas que antes “no se podían imaginar”, como que Estados Unidos prácticamente desconozca a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a Dinamarca lo amenace con conquistar Groenlandia. “Entonces, ese mundo, terriblemente conflictivo, nosotros lo vemos un poco lejano, pero ahora es diferente”, sostuvo el dirigente blanco.

Así las cosas, Volonté señaló que Orsi planteó que la situación internacional “puede ser un motivo de división dentro del Uruguay”; que los partidos políticos estén divididos porque cada uno piensa distinto sobre el futuro de Uruguay es parte de la vida democrática, “pero no puede ser que estemos enfrentados por un tema ajeno”. “Tenemos demasiados problemas en nuestro país como para dividirnos”, comentó Orsi, según Volonté.

Un documento que estaría pronto en febrero

El dirigente blanco subrayó que Uruguay lleva 40 años de democracia “sólida y firme”, con “un intercambio en los gobiernos que es muy bien visto en el mundo”, al punto de que la alternancia de partidos “nos ha dado un inmenso prestigio, mucho más de lo que nosotros tenemos consciencia”. Por lo tanto, Volonté señaló que se debe encontrar la manera “de unificar la visión del Uruguay en el conflicto externo, no sólo en el venezolano”.

En definitiva, Volonté subrayó que el mandatario planteó que se haga “una real política de unidad”, y para eso le pidió al Cefir que convoque a un grupo de personalidades, “que no se confundan con ninguna bandería política, pero que tengan capacidad intelectual y experiencia”, con el objetivo de preparar un documento para después convocar “a todas las fuerzas políticas” y definir ciertos objetivos, por ejemplo, “ver cómo nos insertamos en esta nueva circunstancia internacional”. Volonté agregó que el documento que elaborará el Cefir probablemente esté pronto “en los primeros días de febrero”.

En cuanto a la situación puntual de Venezuela, el presidente del Cefir destacó la exposición de Lanza ante la OEA, a la que calificó de “ejemplar”, porque “condenó, por supuesto, la intervención extranjera, pero también condenó al régimen de Maduro”. El dirigente blanco criticó que se enfrasque la discusión política en si se condena al régimen venezolano o a la intervención estadounidense, lo que, a su entender, “es un juego tonto”.

“Ante cualquier violación extranjera de [Donald] Trump, en este caso, raptar a un presidente con una intervención feroz, por supuesto que todos levantaron las manos para condenarla. Por otro lado, cae un integrante del régimen –no el régimen, que sigue–, que Uruguay también venía condenando”, subrayó Volonté. Agregó que esa discusión le hace acordar “a aquello de la teoría de dos demonios”, pero llamó a “no destapar las cavernas del pasado”.

“Yo no puedo desamparar a mi país hermano Venezuela, que está sufriendo consecuencias horribles de un régimen que viola los derechos humanos, que no respeta la democracia; pero tampoco puedo justificar la intervención extranjera, aunque haya sacado a la aparente cabeza. Es una tontería, casi infantil”, insistió.

Por último, otro participante de la reunión señaló a la diaria que en el encuentro hubo desde “muchas generalidades” hasta cuestiones “muy técnicas” sobre derecho internacional, y que la charla se centró en la actualidad de América Latina, más allá del episodio puntual de Estados Unidos, Nicolás Maduro y el devenir de Venezuela. En línea con lo señalado por Volonté, la fuente subrayó que Orsi dijo que en este momento, tan complicado y “turbulento”, la famosa imagen de “la concordia democrática de Uruguay, de los expresidentes juntos”, lo motivó a que el país pueda tener “una única posición de su sistema político”, y que básicamente ese fue el leitmotiv de la reunión.